I rossoneri continuano a trattare Aubameyang e Belotti e chiudono per Ricardo Rodriguez. Si muove qualcosa anche in uscita, mentre la Sud scrive a Donnarumma.

400 condivisioni 5 stelle

7 ore fa di Elmar Bergonzini

L’amore non si dichiara, si dimostra. Questo il messaggio chiaro dei tifosi del Milan a Gianluigi Donnarumma. Una cosa sono i sentimenti, una cosa gli affari. Il portiere deve decidere a cosa dare la priorità. Anche perché il calciomercato verrebbe impostato in maniera completamente diversa.

Se Donnarumma dovesse partire, il Milan oltre a trovare un sostituto avrebbe a disposizione più soldi da investire per le altre operazioni. Per questo non c’è tempo da perdere. Bisogna capire cosa Gigio vuole fare da grande. E a mettergli un po’ di pressione ci pensano anche i tifosi, che gli hanno scritto una lettera aperta.

In questi giorni si sta discutendo molto del possibile rinnovo di Donnarumma con il Milan. Secondo alcune voci di corridoio il giocatore, da sempre tifoso rossonero, vorrebbe firmare, ma Raiola non sarebbe d’accordo perché è convinto che il giocatore, le cui qualità sono evidenti, abbia il dovere di essere ambizioso. La Curva Sud ha però pubblicato un comunicato ufficiale sul proprio sito a tal proposito.

Vota anche tu! Calciomercato Milan, Donnarumma deve rinnovare o andarsene? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Rinnovare Andarsene Calciomercato Milan, Donnarumma deve rinnovare o andarsene? Condividi





Calciomercato Milan, i tifosi scrivono a Donnarumma

La posizione della Curva Sud è chiara. Donnarumma deve dimostrare il proprio amore per il Milan e chiarire la propria volontà in modo netto. I tifosi si schierano inoltre contro Raiola, lui come simbolo dei procuratori:

Scriviamo queste righe, nostro malgrado, perché riteniamo folle la situazione venutasi a creare con il “caso Donnarumma”. Stiamo parlando di un fenomeno ma pur sempre di giovanissima età, che in mano ad un procuratore senza scrupoli, sta trovandosi in una situazione che sta innervosendo e non poco società e tifosi del Milan. È incredibile come un personaggio possa fare tutto questo tenendo in scacco la società Milan e in parte anche un ragazzo di 18 anni. La volontà del giocatore deve avere un peso, la volontà delle società anche, non è possibile che certi personaggi possano non avere scrupoli e permettersi certi comportamenti, dato che lo scopo principale di questo mercante, è trovare l’accordo e inserire clausole a proprio favore, per cui come avvenuto con la Juventus e Pogba possa intascare un sacco di soldi su una futura rivendita. A Gigio chiediamo di dimostrare ancora una volta carattere e amore per il Milan, ma con fatti concreti, perché purtroppo l’amore non si alimenta solo con i baci ma anche con grandi gesti.

La Curva milanista si dice del tutto contraria a questo calcio moderno, nel quale terze persone vale a dire i procuratori, sempre più potenti e influenti, si arricchiscono senza rispettare né i giocatori né i club.

La situazione sulle trattative

Indipendentemente da Donnarumma, il Milan si sta muovendo sul calciomercato. Morata ha detto che non vuole lasciare il Real Madrid e i rossoneri virano su alcune alternative di livello. Il nome più caldo è quello di Pierre-Emerick Aubameyang. Il Borussia Dortmund per lasciarlo andare chiede 70 milioni di euro, circa 10 in meno di quelli che avevano messo sul piatto un paio di club cinesi. Per questo è difficile che i gialloneri possano abbassare ulteriormente le proprie pretese. Complicato arrivare a Belotti, che Cairo non vuole cedere per meno di 100 milioni. Per questo si sta pensando ad André Silva del Porto. Il 21enne ha segnato 16 gol in 32 partite di campionato. Bene, specie considerando che è un giovane, ma nulla di eccezionale, visto il livello del torneo in questione. È anche vero però che i giocatori del Porto di solito esplodono improvvisamente. Meglio prenderli subito, prima che il prezzo lieviti.

Vota anche tu! Calciomercato Milan, preferiresti Aubameyang o Belotti? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Aubameyang Belotti Calciomercato Milan, preferiresti Aubameyang o Belotti? Condividi





Arriverà invece Ricardo Rodriguez dal Wolfsburg. Si chiuderà per 15 milioni più 3 di bonus. I lupi hanno appena preso Brooks dall’Hertha Berlino per sostituirlo e la trattativa può finalmente chiudersi. L’annuncio può arrivare già oggi. Anche in uscita il calciomercato del Milan prende forma: la neopromossa Spal ha fatto un sondaggio per Vangioni e per Rodrigo Ely. Montella non stravede per loro, che potrebbero quindi partire entrambi. Prima però si capirà cosa vorrà fare Donnarumma. E chissà se Gigio l’amore lo dimostrerà anche, dopo averlo dichiarato.