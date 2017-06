Il Milan s'appresta a calare il poker. Dopo aver iniziato il calciomercato con gli acquisti di Musacchio, Kessié e Rodriguez, i rossoneri si assicurano un altro giocatore. Si tratta di Lucas Biglia, centrocampista e capitano della Lazio in scadenza a giugno 2018.

Secondo Sky Sport il Milan ha trovato l'accordo con il club biancoceleste per 22 milioni di euro più 3 di bonus, un bel tesoretto da reinvestire subito nel calciomercato per un buon sostituto del Principito. Il giocatore dovrebbe firmare un contratto triennale fino al 2020, con opzione per il quarto, a 3.5 milioni di euro a stagione.

Trapelano anche le date delle visite mediche di rito, dovrebbero svolgersi il 15 o 16 giugno quando Biglia tornerà dagli impegni con la Nazionale argentina. Classe 1986, 31 anni compiuto lo scorso 30 gennaio, il regista lascia la Lazio dopo 4 anni in cui ha collezionato 133 presenze arricchite da 16 gol e altrettanti assist.