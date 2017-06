Il tecnico livornese sta per firmare il prolungamento di contratto fino al 2019. Con la sua permanenza, ci potrebbero essere molti cambiamenti in rosa.

Daniele Minuti

Per la Juventus è arrivato il momento di voltare pagina. Dopo la bruciante sconfitta in finale di Champions League, la società bianconera ha già spostato la sua attenzione alle prossime operazioni di calciomercato, con l'obiettivo di rafforzare la rosa di Massimiliano Allegri.

Il primo passo per pianificare la nuova stagione è proprio quello del rinnovo dell'allenatore livornese: Allegri firmerà infatti nelle prossime ore il prolungamento coi Campioni d'Italia fino al 2019 per poi operare in sinergia con la società e scegliere i tasselli adatti per rendere la Juventus ancora più forte.

Pare che la strategia di Allegri comprenda anche un cambiamento profondo della rosa, che comporterebbe non soltanto spese ingenti per acquisti importanti ma anche cessioni pesanti. Anche di giocatori che negli ultimi anni erano intoccabili.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole Di Maria

Di Maria è un obiettivo della Juventus

Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la firma di Allegri con la Juventus arriverà fra martedì e mercoledì. Da quel momento, società e allenatore opereranno in tandem per riuscire a far fare alla rosa bianconera un ulteriore salto di qualità. I nomi che si fanno per la Vecchia Signora sono tutti di alto livello: sugli esterni gli obiettivi sono Douglas Costa e soprattutto Angel Di Maria. Marotta e Paratici hanno intenzione di fare un tentativo per dare ad Allegri un top player nel ruolo di ala e se ce ne fosse bisogno, sarebbero disposti a dare all'argentino uno stipendio all'altezza di quello che percepisce al Paris Saint-Germain.

Oltre a un campione affermato, nel reparto potrebbe arrivare anche un giovane di talento. Gli occhi dei Campioni d'Italia sono su Bernardeschi e Keita, entrambe trattative complicate: per l'italiano ci vorrebbero almeno 50 milioni da versare nelle casse della Fiorentina, società tutt'altro che amica della Juventus, mentre per il senegalese la Lazio non ha intenzione di andare sotto i 30 milioni anche a costo di perderlo l'anno prossimo a parametro zero.

In attesa del grande colpo sulla fascia, ieri i bianconeri hanno chiuso con l'Arsenal per Wojciech Szczesny. Il portiere polacco arriverà a Torino e costerà 14 milioni di euro più 2 di bonus, firmando un contratto quadriennale con un ingaggio di 4 milioni a stagione. Sempre più vicino alla Juventus è anche Patrik Schick, che ieri ha dichiarato dal ritiro della Nazionale della Repubblica Ceca che la trattativa con i bianconeri si può chiudere in settimana.

È possibile che l’accordo arrivi prima della partita con la Norvegia di sabato. Ma ancora è difficile da dire.

Bonucci ai saluti?

Bonucci potrebbe lasciare la Juventus

Nelle strategie di calciomercato della Juventus però rientrebbero anche alcune cessioni: i nomi sono quelli di Asamoah, Lemina e Neto. Ma a lasciare i bianconeri potrebbe anche essere un senatore come Leonardo Bonucci. Per lui ci sono molte offerte dall'Inghilterra, con Conte e Guardiola che non hanno mai nascosto l'interesse per il centrale della Nazionale azzurra. Con l'arrivo di Caldara fissato per il 2018, in caso di partenza di Bonucci la Juventus potrebbe pensare di sostituirlo con De Vrij, la cui permanenza alla Lazio non è ancora certa.

Quel che è sicuro è che la rosa della Juventus dell'anno prossimo sarà molto diversa da quella attuale: la società bianconera è determinatissima a dare per l'ennesima volta l'assalto alla Champions League e per farlo ci vorrà un calciomercato di altissimo livello, concordato con l'allenatore. Che sarà ancora Massimiliano Allegri.