I Gunners hanno ufficializzato l'ingaggio a parametro zero di Sead Kolasinac, terzino bosniaco prelevato dallo Schalke: firma con i londinesi fino al 2022.

un'ora fa

Lo volevano Juventus, Milan e Inter, alla fine si è accasato in Premier League. Sead Kolasinac saluta la Bundesliga e lo Schalke 04 per trasferirsi a parametro zero all'Arsenal di Arsene Wenger.

Il terzino bosniaco classe 1993 (compirà 24 anni il 20 giugno) firma un contratto di cinque anni fino al 2022 e arriva per rimpiazzare Kieran Gibbs, promesso sposo del Newcastle appena risalito in Premier League.

Nell'ultima stagione con lo Schalke, Kolasinac ha collezionato 36 presenze, 3 gol e 9 assist tra Bundesliga, Europa League e Coppa di Germania. Per lui è la prima esperienza lontano dalla Germania.

Arsenal, Kolasinac si presenta

Sead Kolasinac ha già rilasciato le prime parole da giocatore dell'Arsenal: