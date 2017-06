La storia di Roy Lerner, tifoso dei Lions che sabato sera stava cenando con degli amici in un ristorante vicino a London Bridge ed è diventato un eroe.

Potrà quasi sembrare una scena da film, ma è la pure realtà. Nell'attacco terroristico avvenuto a Londra sabato sera, costato la vita a 7 persone, c'è chi ha vestito i panni dell'eroe e ha a che fare con il mondo del calcio. Precisamente con il Millwall, storica squadra londinese.

HERO: @MillwallFC fan Roy Larner fought the three London terror attackers shouting "F**k you, I’m Millwall" and saved countless lives. 👏 pic.twitter.com/7B5qV8Resn — SPORF (@Sporf) June 6, 2017

Il protagonista di questa storia ha un nome, un cognome, un'età e tifa Millwall. Grazie al suo coraggio decine di persone sono riuscite a salvarsi e a scampare alla furia omicida dei 3 terroristi che hanno seminato il panico nel centro della capitale inglese.

Lui si chiama Roy Lerner, 47enne inglese che lo scorso weekend, al momento dell'attentato, si trovava al Black & Blue Restaurant situato a pochi metri dal Borough Market, uno dei mercati più grandi di Londra vicino alla fermata della metro di London Bridge.

Roy ai terroristi: "Non ho paura, sono un tifoso del Millwall"

Le dinamiche dell'accaduto sono ancora tutte da chiarire, ma stando a quanto riportano lo stesso Roy e i testimoni presenti, il tutto sarebbe accaduto nel giro di pochi secondi. All'interno del ristorante c'era molta confusione e tra i primi a rendersi conto che qualcosa non andava è stato proprio il signor Lerner.

Dopo un breve "check-in", resosi conto della presenza dei 3 attentatori, si è scagliato in solitaria e mani nude contro di loro, rispondendo agli slogan:

This is for Allah! Islam, Islam, Islam...!

Con un sibillino:

Andate a fancu*o, non me ne frega un caz*o. Sono un Millwall io.

Nello scontro, ovviamente, è stato Roy ad avere la peggio: contro tre persone armate di coltello, ha rimediato ben 8 ferite da taglio, comprese alcune evidenti sul collo e sulla testa. Il suo intervento però, ha di fatto portato via tempo ai terroristi e ha permesso agli altri ospiti del ristorante di scappare direttamente dalla porta principale e mettersi in salvo.

Pochi minuti dopo la situazione si è tranquillizzata, i militari hanno messo a tacere per sempre gli attentatori e hanno chiamato l'ambulanza per poter soccorrere, oltre a tutti gli altri feriti, anche l'eroico Roy Lerner.

Il suo intervento non poteva passare inosservato, la sua storia nelle ultime ore sta letteralmente facendo il giro d'Europa e del mondo. Intervistato da alcuni giornalisti dell'Independent, il tifoso del Millwall ha parlato dal suo letto d'ospedale, dove i medici gli hanno curato al meglio le ferite.

Quando li ho visti mi son detto che avrei dovuto metterli a tacere, quei bastar*i. Ho fatto qualche passo in avanti e gli ho urlato quello che ormai tutti sapete. Ho agito d'impeto, forse sono stato un po' troppo frettoloso.

Queste le sue parole, alle quali ha fatto poi eco anche la madre, che sempre alla testata inglese ha dichiarato di non essere affatto sorpresa delle azioni di suo figlio.

Non si è mai tirato indietro da una rissa. Conosco il suo carattere e so che in certe situazioni si fa prendere la mano. Per me comunque è un eroe, un ragazzo davvero troppo coraggioso.

Gli amici nel frattempo hanno già lanciato una petizione online per far sì che a Roy venga riconosciuta la George Cross, l'onorificenza civile più alta per la Gran Bretagna, volta proprio a premiare i civili che si distinguono per gesti eroici come quello avvenuto sabato sera nel centro di Londra. Non solo, è stata aperta anche una campagna per raccogliere fondi e permettere al signor Lerner di pagare le proprie spese mediche e le successive cure. Almeno per lui, è bene quel che finisce bene.

