L'attaccante del Barcellona ha annunciato il suo addio alla nazionale turca: era stato allontanato dal ritiro dopo il violento alterco avuto con un giornalista di Milliyet.

0 condivisioni 0 stelle

16 minuti fa di Paolo Cola

Una notizia clamorosa scuote il ritiro della Turchia di Fatih Terim: Arda Turan dice addio alla nazionale. Il giocatore del Barcellona, nonché capitano della selezione turca, lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa presso l'Hotel Kempinski Palace di Portorose, in Slovenia, dove la squadra si trova in vista del match contro il Kosovo di domenica prossima, valido per le qualificazioni a Russia 2018. Dietro la drastica scelta di Turan, la decisione della Federazione turca di sospenderlo in seguito al duro alterco avvenuto con un giornalista di Milliyet durante il volo che stava portando la squadra da Skopje a Trieste.

Non giocherò mai più con la Turchia. Sono triste, ma non ho nulla di cui pentirmi: ciò che è successo (il litigio, ndr) è successo su un aereo del mio club, non in quello della nazionale, e rifarei esattamente quello che ho fatto. Amo il mio paese, la mia bandiera, la mia nazionale, ho fatto tutta la trafila delle selezioni giovanili e molti sacrifici, ma adesso è finita: me ne vado.

Con questa conferenza stampa - sempre che così la si possa definire, visto che in realtà si è trattato di un monologo di un paio di minuti appena, senza contraddittorio - si chiude l'esperienza di Arda Turan con la Turchia, dopo quasi 11 anni (ha esordito nell'agosto 2006) e 96 presenze, condite da 17 reti.

Arda Turan lascia la Turchia, le motivazioni

Il casus belli, come detto, è stato il violento litigio occorso tra l'attaccante blaugrana e l'inviato di Milliyet, Bilal Mese: secondo la stampa turca, Turan avrebbe insultato e minacciato il giornalista, arrivando ad afferrarlo per il collo, e solo l'intervento di alcuni compagni di squadra ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Per Hurriyet, inoltre, vi sarebbe stato anche un duro scambio verbale con il commissario tecnico Terim. Ed era stato proprio l'ex allenatore di Fiorentina e Milan ad annunciare l'allontanamento di Arda Turan dal ritiro della nazionale, decisione presa in concerto con i vertici federali.

Giova ricordare che Milliyet è il quotidiano di proprietà del presidente della Federcalcio turca, Yildirim Demiroren, e che durante gli Europei 2016 aveva raccontato della forte tensione che ci sarebbe stata tra i giocatori della nazionale e la Federazione stessa, in merito ad alcuni bonus offerti alla squadra per la campagna di Francia (fallimentare, peraltro, visto che la Turchia è uscita ai gironi).