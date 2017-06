Il samoano esce vincitore dal Fatal-5 Way e si aggiudica una title shot contro il campione universale, The Beast, a Great Balls of Fire il prossimo 9 luglio.

0 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Marco Ercole

È la notte della resa dei conti, quella in cui ogni combattimento si fa estremo. Il roster di WWE Raw è arrivato al suo secondo Pay-Per-View della stagione dopo Wrestlemania 33, cioè WWE Extreme Rules, la nona edizione di questo evento. Alla Royal Farms Arena di Baltimora, in Maryland, si mettono in gioco tutti i titoli della divisione rossa del mondo del wrestling, a parte il più importante, quello Universale di proprietà di Brock Lesnar.

Per questo titolo c’è ancora da scegliere il contendente ed è proprio questo quello che sarà fatto nel Fatal-5 Way Match, con Samoa Joe (favorito anche per il General Manager, Kurt Angle), Roman Reigns, Seth Rollins, Finn Balor e Bray Wyatt.

E il programma della serata non si esaurisce certo qui, perché Alexa Bliss metterà in gioco il suo titolo femminile contro Bayley in un Kendo Stick Match, così come Dean Ambrose farò lo stesso con la sua cintura intercontinentale contro The Miz, in un incontro che prevede la perdita della stessa in caso di sconfitta per squalifica. Poi l’ennesima sfida per i titoli di coppia tra i detentori, i fratelli Hardy, con il tandem europeo formato da Sheamus e Cesaro: questa volta in uno Steel Cage Match. Questi e molti altri gli incroci nella Card ufficiale.

It's time to get EXTREME as @WWE presents #ExtremeRules streaming LIVE on the award-winning @WWENetwork! pic.twitter.com/p4G2yG8gTT — WWE (@WWE) June 5, 2017

WWE Extreme Rules - Kick Off

Prima ancora dell’inizio ufficiale di WWE Extreme Rules, c’è spazio come sempre per l’incontro del Kick Off, che in questa occasione vede Kalisto contro Apollo Crews, accompagnato da Titus O’Neil. La sfida è molto affascinante, soprattutto per via del Luchador di origini messicane che dà vita a evoluzioni entusiasmanti. E Kalisto riesce anche a prendersi la vittoria, sfruttando al meglio una distrazione di Titus O’Neil nei confronti di Apollo Crews (l’intento era quello di incoraggiarlo in realtà), eseguendo la sua Salida del Sol che vale il conteggio di tre.

4 Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules, Kick Off: Kalisto v Apollo Crews (1)

Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules, Kick Off: Kalisto v Apollo Crews (2)

Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules, Kick Off: Kalisto v Apollo Crews (3)

Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules, Kick Off: Kalisto v Apollo Crews (4)

Chiudi 1 di 4

The Miz v Dean Ambrose (C)

La marcia di avvicinamento di The Miz a questo incontro valido per il titolo di campione Intercontinentale è stato un disegno machiavellico. La stipulazione del match, con le regole che prevedono la perdita della cintura da parte di Dean Ambrose, nel caso in cui dovesse perdere l’incontro per squalifica. E così, durante lo stesso, Miz gioca spesso con questo aspetto, provocando il Lunatic Fringe, tentando di ingannare l’arbitro e lasciando che Maryse provi a fare altrettanto.

Non mancano poi momenti della sfida in cui The Miz appare anche in grado di chiudere con una vittoria "regolare", come dopo tre Drop Kick consecutivi all’angolo e una Clothesline potente, oppure con l’applicazione della Figura 4, da cui Dean Ambrose riesce ad uscire solo in extremis aggrappandosi alla corda. Il campione in carica però riesce sempre a riprendere il sopravvento.

Pochi minuti dopo la scena si ripete poi a parti invertite, con l'Intercontinental Champion che applica la Figura 4 su The Miz. E anche lui riesce ad arrivare alla corda. Poi, inizia il finale convulso e controverso: Maryse colpisce il marito con uno schiaffo per fare finta di essere in combutta con Dean Ambrose e portarlo alla squalifica, l’arbitro però non ci casca e la allontana dal ring, mentre lei lo fa tra le proteste distraendo il direttore di gara, Miz gli spinge Ambrose addosso: l’arbitro chiede spiegazioni e si avvia verso verso la campana come per squalificarlo. Il momento ideale per The Miz, che colpisce con la sua Skull Crushing e si prende la vittoria, diventando il nuovo detentore dell’Intercontinental Championship.

6 Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules - The Miz v Dean Ambrose (1)

Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules - The Miz v Dean Ambrose (2)

Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules - The Miz v Dean Ambrose (3)

Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules - The Miz v Dean Ambrose (4)

Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules - The Miz v Dean Ambrose (5)

Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules - The Miz v Dean Ambrose (6)

Chiudi 1 di 6

Noam Dar e Alicia Fox v Rich Swann e Sasha Banks

L’incontro misto parte con le due ragazze sul quadrato, ma dopo un breve scambio di colpi Alicia Fox corre tre la braccia di Noam Dar per chiedere aiuto, così anche Sasha Banks dà il cambio a Rich Swann. E lui, nella sua città natale, non si fa certo pregare, esibendosi in evoluzioni spettacolari. Rich e Sasha lavorano molto bene di squadra e alla fine riescono a ottenere la vittoria grazie a una Phoenix Splash di Swann su Dar, che vale il conteggio di tre.

5 Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules - Noam Dar e Alicia Fox v Rich Swann e Sasha Banks (5)

Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules - Noam Dar e Alicia Fox v Rich Swann e Sasha Banks (1)

Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules - Noam Dar e Alicia Fox v Rich Swann e Sasha Banks (2)

Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules - Noam Dar e Alicia Fox v Rich Swann e Sasha Banks (3)

Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules - Noam Dar e Alicia Fox v Rich Swann e Sasha Banks (4)

Chiudi 1 di 5

Elias Samson’s Song

Elias Samson non partecipa attivamente a questo WWE Extreme Rules, nonostante in molti pensassero a un suo intervento durante il precedente scontro per il titolo intercontinentale tra The Miz e Dean Ambrose. Il chitarrista però appare comunque sul ring e chiede a tutto il pubblico di ascoltare la sua canzone fino in fondo prima di cominciare ad applaudire. Dalla Royal Farms Arena di Baltimora, però, arrivano solamente fischi, perché il suo motivetto è pieno di insulti nei confronti della città di Baltimora e dei suoi abitanti.

Who's ready to walk with Elias? @IAmSamsonWWE has written a very special song for the city of Baltimore... #ExtremeRules pic.twitter.com/3guzLXaHFD — WWE (@WWE) June 5, 2017

2 Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules - Elias Samson’s Song (1)

Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules - Elias Samson’s Song (2)

Chiudi 1 di 2

Bayley v Alexa Bliss (C)

Eccoci arrivati al Kendo Stick Match valido per il titolo di campionessa femminile di WWE Raw. La prima a prendere possesso della Kendo Stick è Bayley, ma come prevedibile non ha abbastanza cattiveria per riuscire a usarla correttamente. Diverso il discorso per Alexa Bliss, che non appena riesce a rubargliela non si fa alcuno scrupolo a colpire la sua avversaria violentemente con la mazza. Una ferocia inaudita, che lascia al tappeto Bayley, sbrigando così la pratica in pochissimi minuti. E Alexa Bliss non deve far altro che eseguire la sua DDT per prendersi la vittoria di un match dominato dall’inizio alla fine.

3 Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules - Bayley v Alexa Bliss (1)

Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules - Bayley v Alexa Bliss (2)

Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules - Bayley v Alexa Bliss (3)

Chiudi 1 di 3

Cesaro e Sheamus v Hardy Boyz (C)

È arrivato uno dei momenti più affascinanti della serata, quello dello Steel Cage Match, una modalità d'incontro tra le più antiche del mondo del wrestling, che metterà in palio i titoli di coppia tra il tandem europeo composto da Cesaro e Sheamus, di fronte ai campioni in carica, Jeff e Matt Hardy, che si sono scelti questo genere di sfida la settimana scorsa a WWE Raw. Il regolamento prevede che a vincere l’incontro sarà il primo Tag Team a uscire con entrambi i suoi componenti dalla gabbia, attraverso le due vie possibili: scavalcando o prendendo la più comoda via della porta. Il primo che riesce a uscire è Jeff Hardy, che attende suo fratello fuori. Matt ci prova per due volte a raggiungerlo, ma in entrambi i casi viene fermato da Cesaro con un recupero disperato.

Così Jeff decide di tornare a dare una mano e lo fa nel modo più spettacolare possibile: si arrampica dall’esterno e, dalla cima della gabbia, esegue una Whisper in the Wind che colpisce sia Cesaro che Sheamus. Tutti e tre rimangono a terra, ma è proprio Jeff ad aver risentito di più del colpo. Così, mentre Matt prova a trascinarlo per farlo uscire dalla porta, i due europei si risvegliano e iniziano a scavalcare la gabbia dalla parte opposta. E anche se al fotofinish, sono proprio loro a riuscire ad aver la meglio, riprendendosi così i Raw Tag Team Champions, per la seconda volta nella loro carriera.

7 Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules - Cesaro e Sheamus v Hardy Boyz (1)

Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules - Cesaro e Sheamus v Hardy Boyz (2)

Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules - Cesaro e Sheamus v Hardy Boyz (3)

Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules - Cesaro e Sheamus v Hardy Boyz (4)

Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules - Cesaro e Sheamus v Hardy Boyz (5)

Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules - Cesaro e Sheamus v Hardy Boyz (6)

Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules - Cesaro e Sheamus v Hardy Boyz (7)

Chiudi 1 di 7

Austin Aries v Neville (C)

Ennesimo incrocio valido per il titolo di campione dei Cruiserweight tra Neville e Austin Aries. La loro rivalità che va avanti ormai da oltre due mesi, questa volta sarà risolta con un Submission Match, una modalità che potrebbe premiare proprio lo sfidante, capace di vincere per sottomissione nell’ultimo incontro tra i due a WWE Raw.

È proprio Aries ad applicare per primo una presa, per la precisione la Figura 4, ma Neville riesce ad aggrapparsi alle corde. Successivamente tocca al campione in carica provarci con la sua Rings of Saturn, anche Austin riesce però a mettere un piede sulla corda e interrompere la manovra.

La stessa mossa viene poi applicata anche a parti invertite senza effetti, mentre è molto più efficace la Last Chancery ancora di Aries su Neville, che prima si butta fuori dal ring e poi, dopo esserci finito incastrato una seconda volta, cede. Ma tutto è nullo, perché i due non sono all'interno del quadrato. E quando tornano dentro, il campione riesce a riprendere il sopravvento e dopo aver eseguito la Red Arrow, può applicare la Ring of Saturn su un Austin Aries ormai inerme, che non può far altro che cedere, lasciando il titolo al suo legittimo proprietario.

3 Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules - Austin Aries v Neville (1)

Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules - Austin Aries v Neville (2)

Facebook Twitter Pinterest WWE Extreme Rules - Austin Aries v Neville (3)

Chiudi 1 di 3

Bray Wyatt v Seth Rollins v Samoa Joe v Finn Balor v Roman Reigns

Siamo al Main Event, il match più atteso. Suona la campana e si formano due scontri: Finn Balor contro Bray Wyatt, Samoa Joe contro Seth Rollins. Roman Reigns rimane sul ring senza fare niente e passeggia, fino a quando Bray Wyatt non risale e prova ad attaccarlo, avendo però la peggio con un Samoan Drop. Stesso trattamento viene riservato poi a Samoa Joe. The Big Dog prova a fare lo stesso con Finn Balor, ma il demone riesce a evitare almeno inizialmente, salvo poi essere colpito e buttato fuori dal ring. Così Sale Seth Rollins, i due si guardano, sembrano pronti per colpirsi a vicenda. Ma Bray Wyatt e Samoa Joe interrompono il momento attaccando due contro uno Roman Reigns. Seth Rollins non sa che fare, così decide di prendersi il samoano. Con il passare dei minuti, sembra nascere una collaborazione tra Samoa Joe e Bray Wyatt, che si armano dei gradoni d’acciaio e mettono ko, uno dopo l’altro, Roman Reigns, Seth Rollins e Finn Balor. I due si prendono un gran margine di vantaggio su tutti gli altri, aiutandosi più tardi anche con l’utilizzo di una sedia.

Questo dominio viene interrotto momentaneamente solo dal recupero di Roman Reigns che riesce a prendere il comando del ring, ma viene poi messo di nuovo ko da Wyatt. Stavolta tocca a Seth Rollins prendere le redini dell'incontro, ma anche lui dopo un iniziale impeto viene messo al tappeto da Bray. Rollins si riprende ed esegue il Falcon Arrow, non basta però per vincere. E subito dopo subisce la Sister Abigail, che non riesce a valere il conteggio di tre, perché interrotto da Samoa Joe. È il momento che sancisce la rottura dell’alleanza tra i due, che cominciano così ad affrontarsi sul ring.

Mentre lo fanno, però, si riprende Finn Balor, che sale armato di sedia e colpisce entrambi. È un momento di dominio assoluto del Demone, che sventa anche il recupero di Roman Reigns rimettendolo subito al tappeto. Mentre prepara il tavolo di commento posizionandoci Bray Wyatt, viene però imprigionato nella Coquina Clutch di Samoa Joe. Entrambi a loro volta vengono colpiti con una Spear di Roman Reigns. Sono tutti a terra a parte Seth Rollins, che si lancia dalla terza corda sul tavolo, dove era ancora posizionato Wyatt. Ora Seth e Roman sono di nuovo uno di fronte all’altro sul ring e il Superman Punch di Reigns e il Frog Splash di Rollins non sono sufficienti per il conteggio di tre, ma servono solo a indebolire entrambi. Prova ad approfittarne Bray Wyatt, che tenta due Sister Abigail ma si prende la Spear del Big Dog. Poi arrivano altri due Superman Punch, uno per Rollins, l'altro per Balor, tornato sul ring. Finn riesce a eseguire il suo Coup de Grace, ma quando si prepara per lo schienamento viene interrotto da Samoa Joe, che lo afferra e lo rinchiude nella Coquina Clutch fino a farlo svenire. Signori, abbiamo un nuovo primo sfidante per il titolo Universale di Brock Lesnar. È Samoa Joe! E con questo si conclude questa edizione di Superman Punch di Reigns e il Frog Splash di Rollins non sono sufficienti per il conteggio di tre, ma servono solo a indebolire entrambi. Prova ad approfittarne Bray Wyatt, che tenta due Sister Abigail ma si prende la Spear del Big Dog. Poi arrivano altri due Superman Punch, uno per Rollins, l'altro per Balor, tornato sul ring. Finn riesce a eseguire il suo Coup de Grace, ma quando si prepara per lo schienamento viene interrotto da Samoa Joe, che lo afferra e. Signori, abbiamo un nuovo primo sfidante per il titolo Universale di Brock Lesnar. È Samoa Joe! E con questo si conclude questa edizione di WWE Extreme Rules