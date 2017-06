39 centri in stagione, capocannoniere di Serie A ed Europa League: il riscatto del centravanti bosniaco coincide con la sua voglia di restare nella Capitale.

0 condivisioni 0 stelle

29 minuti fa di Luca Guerra

Trentanove reti complessive in 51 partite stagionali e i titoli di capocannoniere di Serie A ed Europa League: la stagione 2016/2017 ha rappresentato per Edin Dzeko l’annata del riscatto. Il centravanti bosniaco si è ripreso a suon di gol e prestazioni un posto al centro del mondo della Roma, che l’avevano accolto come un oggetto misterioso al termine della sua prima annata italiana, quando all’arrivo dal Manchester City aveva totalizzato appena 10 centri in 39 presenze complessive. Un’inversione di marcia che per il centravanti sa di rivincita.

Quella appena conclusa, pur priva di trofei per la società giallorossa, ha rappresentato un'annata da record per Dzeko: superati i numeri totalizzati nel massimo campionato italiano da grandi attaccanti stranieri come Gunnar Nordahl (Milan, 1950-51), Valentin Angelillo (Inter, 1958-59), Edinson Cavani (Napoli, 2012-13) e Gonzalo Higuain (Napoli, 2015-16), grazie alla rete messa a segno nell'ultimo turno contro il Genoa il centravanti classe 1986 ha battuto anche il primato di Rodolfo Volk, l'attaccante della Roma con più gol in unico campionato, 29 nella stagione 1930-31.

La Roma non aveva mai avuto un attaccante così prolifico, eppure il bosniaco continua a non essere un autentico beniamino per il tifo giallorosso. La posizione di Dzeko, però, è netta: anche le sirene risuonate dalla Russia, sponda Zenit, dove il suo ex allenatore Roberto Mancini vorrebbe riaverlo con sé, sono state ignorate. Vuole continuare con la maglia della Roma, un concetto ribadito anche ai microfoni di Radio Sarajevo:

Ho un contratto con la Roma e non credo che la società stia pensando ad altro. Sono felice a Roma. Rispetto a un anno fa tutto è cambiato grazie al lavoro e alla fiducia. Non ho mai perso la convinzione nelle mie qualità e sono venute fuori in questa stagione, statisticamente la migliore della mia carriera.

Mai così forte: Dzeko vuole restare a Roma per confermarsi

Mai in carriera Dzeko aveva segnato così tanto: 29 reti in Serie A gli hanno permesso di precedere Dries Mertens del Napoli sul gradino più alto del podio in classifica cannonieri, che sommate alle 8 in Europa League e alle 2 in Coppa Italia hanno portato l'attaccante anche al quinto posto nella graduatoria della Scarpa d'Oro: un traguardo condiviso con Luis Suarez del Barcellona e Harry Kane del Tottenham.

Superato di tre lunghezze il primato personale precedente di 36 centri in una stagione, realizzato nel 2008-2009 con la maglia del Wolfsburg, Dzeko ha ben chiare le ragioni della svolta:

Credo sia stato molto importante il rapporto con i tifosi, che mi hanno aiutato e sostenuto. Ho fatto del mio meglio: sono grato anche ai compagni di squadra che hanno creduto in me e mi hanno permesso con le loro prestazioni di diventare capocannoniere della Serie A.

Edin Dzeko, parole al miele per l'ex capitano della Roma Francesco Totti

Un'annata indimenticabile, quella di Dzeko a Roma, contraddistinta anche dall'emozionante addio di Francesco Totti, consumato pochi giorni fa all'Olimpico contro il Genoa. Per il suo ex capitano il numero 9 giallorosso ha avuto parole di stima:

Giocare con lui è stato un onore immenso: è un'icona, il principe di Roma.

Edin Dzeko, 39 centri stagionali con la maglia della Roma

A 31 anni, Dzeko sembra nel pieno della sua maturità calcistica. Il prossimo anno sarà tempo di sommare ai traguardi personali quelli di squadra: un obiettivo che il centravanti nato a Sarajevo il 17 marzo 1986 ha ben chiaro.