L'azienda emiliana potrebbe tornare a scrivere il proprio nome sulle maglie dei giallorossi dalla prossima stagione: la trattativa con Pallotta è avviata.

1 condivisione 5 stelle

3 ore fa di Alberto Casella

Anche gli sponsor a volte ritornano. Almeno stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport: sulle maglie della Roma potrebbe di nuovo comparire la scritta Barilla, main sponsor storico dei giallorossi per una dozzina di stagioni fra il 1982 e il 1994. Furono anni d'oro per il club della Capitale, con uno scudetto e 3 Coppe Italia vinte, quasi un terzo del palmares societario.

Le trattative sembrano molto ben avviate e vedono protagonista il nuovo direttore commerciale Luca Danovaro che si andrà a insediare solo dal 1° luglio, ma sembra essersi mosso in anticipo e con idee molto chiare e precise. Sfumato negli anni scorsi l'accordo con Turkish Airlines, pare per le eccessive richieste di Pallotta, Danovaro sarebbe prossimo alla chiusura con l'azienda emiliana.

Barilla fu il primo sponsor commerciale a guadagnare spazio sulle maglie della Roma, seguito per una sola stagione dalla Nuova Tirrena e dal 1995 al 2002 da Ina-Assitalia e successivamente, fino al 2004, da Mazda. Poi, in mezzo a due stagioni senza main sponsor, fu il turno di Banca Italease e dal 2007 al 2013 di Wind, ultimo brand a comparire sulle maglie giallorosse.

8 Facebook Twitter Pinterest Roma Barilla 1

Facebook Twitter Pinterest Roma Barilla 2

Facebook Twitter Pinterest Roma Barilla 3

Facebook Twitter Pinterest Roma Barilla 4

Facebook Twitter Pinterest Roma Barilla 5

Facebook Twitter Pinterest Roma Barilla 6

Facebook Twitter Pinterest Roma Barilla 7

Facebook Twitter Pinterest Roma Barilla 8

Chiudi 1 di 8

Roma: ritorna Barilla come sponsor?

Dopo quattro stagioni in cui la Roma aveva cambiato tre direttori commerciali e per motivi diversi era rimasta senza main sponsor sembra giunta l'ora di invertire la tendenza. Magari rinunciando a pretese eccessive - 15 i milioni chiesti da Pallotta a Turkish Airlines - e probabilmente tornando all'antico, a quell'abbinamento col marchio italiano per eccellenza del settore food che tanti ricordi straordinari evoca fra i tifosi.

Conti e Pruzzo con la maglia della Roma griffata Barilla

Sono nella storia le foto dei successi della Roma griffata Barilla con protagonisti campioni come Falcao, Ancelotti, Voeller, Bruno Conti, Pruzzo, Di Bartolomei e tanti altri. Dove c'è Barilla, insomma, potrebbe di nuovo esserci Roma.