Prima il corteo in pullman in Plaza de Cibeles, poi i maestosi festeggiamenti dentro lo stadio. E Cristiano Ronaldo si canta da solo: "Pallone d'Oro!"

Sì, è finita con Cristiano Ronaldo che cantava a se stesso: "Balon de Oro!". Accompagnato da un Santiago Bernabeu strapieno e in pieno tripudio. È qui la fiesta: tra musica, fuochi d'artificio ed effetti speciali, il Real Madrid ha celebrato in grande stile la conquista della Champions League. Una cerimonia maestosa, degna della Duodecima e del primo bis centrato da un club da quando esiste la moderna formula. Senza dimenticare la 33ª Liga vinta appena due settimane prima.

Come da tradizione, i campioni d'Europa si sono prima goduti il bagno di folla in Plaza de Cibeles. A bordo del pullman scoperto, Sergio Ramos e compagni hanno alzato al cielo la coppa dalle grandi orecchie: una scena che, negli ultimi anni, si è ripetuta ben tre volte.

Poi via verso lo stadio, dove circa 80 mila tifosi aspettavano l'arrivo della squadra per la spettacolare festa organizzata dalla Casa Blanca. Al centro del campo, il mega palco ha accolto uno a uno i giocatori di Zinedine Zidane, mentre i maxi schermi scandivano una per una le dodici Coppe dei Campioni e Champions League vinte dal Real Madrid a partire dal 1956. Una dimostrazione voluta, esplicita di strapotere da far ammirare a tutto il mondo del calcio.

La festa del Real Madrid per la conquista della Champions League

Da Cardiff a Puerta del Sol, prima tappa dei festeggiamenti: dopo la vittoria con la Juventus, ecco il tripudio nella propria casa. Giocatori e staff hanno prima di tutto onorato l'invito della Comunità di Madrid: dopo il minuto di silenzio per le vittime dell'ultimo attentato terroristico di Londra, il capitano Sergio Ramos ha consegnato al presidente Cristina Cifuentes una replica della coppa e una camiseta blanca. A prendere la parola, un euforico Florentino Perez:

Ecco qui la Duodecima. Questi giocatori hanno dato tutto per tornare qui. Abbiamo scritto ancora una volta la storia. Questa squadra rappresenta una delle grandi epoche d'oro del nostro club. Abbiamo la rosa migliore del mondo e anche il tecnico migliore del mondo.

Il copione si è ripetuto quindi di fronte a Manuela Carmena, sindaca della capitale spagnola. Poi tutti a bordo del pullman scoperto, per salutare la marea di tifosi accorsi in Plaza de Cibeles, prima di prendere la strada verso il Bernabeu.

Qui la cerimonia è iniziata in tarda serata, verso le 22.30: uno alla volta, i giocatori hanno raggiunto il palco tra i cori di uno stadio stracolmo. Immancabili le note di "We are the Champions" dei Queen, con Sergio Ramos che, quasi senza voce, ha preso la parola:

Fin dal principio sapevamo che questa stagione sarebbe stata speciale. Siamo riusciti a centrare un doblete favoloso.

Anche Zidane, portato in festa dai propri giocatori, ha ringraziato tutto il popolo del Real Madrid:

È merito vostro, perché avete sempre creduto in noi. E ora vogliamo conquistare ancora più trofei.

Cristiano Ronaldo si canta da solo "Pallone d'Oro!"

Il momento più divertente, però, l'ha concesso Cristiano Ronaldo. Con il suo nuovo look, il portoghese si è esibito nel suo tradizionale "Siuuuuuuuuuuuh", mentre dagli spalti si levava il coro "Cristiano Balon de Oro!". Il numero 7 non si è fatto scappare l'occasione e ha iniziato a cantare insieme al pubblico, fino a che Lucas Vazquez non si è impadronito del microfono per correggere le parole in "Cristiano balon de playa!", ossia "pallone da spiaggia". È stato l'ultimo siparietto prima del saluto finale: la Champions League, sì, è stata festeggiata come merita una Duodecima.