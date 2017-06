Interrogati e lasciati liberi il ragazzo con lo zaino e il suo amico: nessuna denuncia. E la teoria della psicosi ingiustificata collettiva si riafferma come la tesi più credibile.

6 ore fa di Daniele Rocca

È ancora buio profondo sulle ragioni della folle notte di Torino. Il caos scoppiato in piazza San Carlo durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid non è stato causato da un gruppo di ragazzi, come inizialmente si pensava.

Dopo una lunga serie di interrogatori, gli inquirenti non sono riusciti a fare luce sulle cause scatenanti. Non si è trattato di un petardo e nemmeno delle urla provocate da un finto allarme bomba.

L'ipotesi più accreditata, al momento, è quella della psicosi ingiustificata collettiva. Alla base della ressa che ha provocato 1527 feriti (questo il dato ufficiale fornito dalla Prefettura), non c'è un'azione premeditata. Intanto restano preoccupanti le condizioni del bambino cinese di 7 anni schiacciato nella calca di piazza San Carlo. Ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico e la prognosi resta riservata.

Piazza San Carlo, la ricostruzione della Digos

La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta per stabilire i fatti della folle notte in piazza San Carlo. Inizialmente si pensava che a scatenare il terrore fosse stato un ragazzo a torso nudo e con uno zaino sulle spalle che, subito dopo il terzo gol del Real Madrid, ha spalancato le braccia in un gesto evocativo.

Ma dopo aver raccontato la loro versione dei fatti, anche quelli che sembravano essere i principali sospettati sono stati rilasciati nella serata di ieri senza alcuna denuncia:

Non sappiamo cosa possa essere accaduto, abbiamo visto un muro di persone allargarsi improvvisamente a macchia d'olio ma non abbiamo avvertito nulla. Né un rumore né uno scoppio.

Oggi il pm Antonio Rinaudo ascolterà altri testimoni. Le versioni raccolte finora sono confusionarie e fantasiose: alcuni dicono di aver sentito raffiche di mitra, altri delle urla o una voce che gridava "bomba" e degli scoppi violenti. Nessuna ricostruzione trova riscontri e l'attenzione rischia di spostarsi sulle responsabilità degli organizzatori della manifestazione.