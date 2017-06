Grafica in 3D e pelle sintetica: così si rinnova uno dei sicuri protagonisti della stagione calcistica, che prenderà il via il prossimo 20 agosto.

2 condivisioni 0 stelle

6 ore fa di Luca Guerra

A due mesi e mezzo esatti dal via alla nuova stagione, che comincerà il 20 agosto, la Serie A 2017/2018 conosce stile e colori di uno dei suoi sicuri protagonisti: il pallone. La Nike ha infatti diffuso le prime immagini di Ordem V, nuovo Serie A Official Ball che sarà utilizzato nel corso della stagione 2017/2018 sui campi di Serie A TIM, TIM Cup, Supercoppa TIM e delle competizioni Primavera TIM.

Tre i punti chiave grazie ai quali il nuovo pallone della Serie A che verrà è stato migliorato e aggiornato, nel rendimento e nello stile: struttura, materiali e grafica. Il perfezionamento delle performance è stato il punto focale del lavoro di Nike: tra le novità di maggior rilievo, la presenza di scanalature Nike Aerowtrac, adottate al fine di garantire la massima precisione in volo, e l’introduzione della grafica Distorted Motion, attraverso l’impiego di un inchiostro per grafica a 3-D, che aiuta a tracciare la palla in movimento e permette un tocco più delicato.

Il Nike Ordem V prenderà il posto del modello precedente, il 4: non è stato ancora presentato ufficialmente in Italia, ma i club lo utilizzeranno già a partire dal primo giorno di ritiro. Sarà la stessa azienda a distribuire una dotazione pari a circa 450 palloni gratuiti alle 20 squadre ai nastri di partenza della Serie A 2017/2018. Il colosso statunitense fornirà lo stesso tipo di pallone anche in Premier League: un'introduzione sul mercato anticipata qualche giorno fa su Twitter. Svelato invece quello che verrà utilizzato in Liga, cambiano soltanto i colori.

Flight Perfected.



Introducing the Ordem V, the official match ball of the @premierleague. Coming soon: https://t.co/vop8UpxGIV pic.twitter.com/Fp1jvHsc91 — Nike UK (@NikeUK) June 1, 2017

Serie A 2017/2018, il pallone che verrà: Nike Ordem V

Tra le principali caratteristiche cromatiche del nuovo Nike Ordem V, c’è la presenza di striature bianche e arancioni da una parte e bianche, arancioni e gialle dall’altra. Ci sarà anche un modello HI–VIS, ad alta visibilità, identico nella grafica e nel prodotto, ma differente nella colorazione. Restano invece in bella mostra lo stemma Nike e quello della Serie A, intervallati da bordature nere.

5 Facebook Twitter Pinterest Nike Ordem V, pallone ufficiale della Serie A Tim 2017/2018

Facebook Twitter Pinterest Nike Ordem V, pallone ufficiale della Serie A 2017/2018

Facebook Twitter Pinterest Nike Ordem V, pallone ufficiale della Serie A 2017/2018: panoramica

Facebook Twitter Pinterest Nike Ordem V, pallone ufficiale della Serie A 2017/2018: dettaglio

Facebook Twitter Pinterest Nike Ordem V, pallone ufficiale della Serie A 2017/2018: Fifa Quality Pro

Chiudi 1 di 5

Una nuova veste grafica, di maggiore impatto e soprattutto più adattabile ai diversi stili di gioco e alle variazioni climatiche, come spiega la stessa Nike in una nota:

Il contrasto di bianco, arancione e nero rende la palla più facile da vedere. La pressione è equamente distribuita con precisione geometrica al fine di ottenere colpi potenti e accurati. Il rivestimento in pelle sintetica, saldato con fusione a caldo, offre un tocco ottimale, garantendo la massima risposta.

L’esordio ufficiale per il nuovo pallone della Serie A? Il 20 agosto. Il Nike Ordem V sarà a suo modo protagonista di una stagione storica, caratterizzata da una importante novità: si giocherà infatti il 23 e 30 dicembre, sull’onda di quanto succede ormai da anni in Inghilterra. Dopo la giornata del 6 gennaio poi la Serie A osserverà una piccola sosta e si riprenderà il 21 gennaio. La stagione terminerà il 20 maggio. Nove mesi esatti, con un nuovo attore tra i piedi.