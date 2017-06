Ci si aspettava una risposta d'impeto dei Cavs e invece è stata ancora la partita dei Warriors: Curry disegna, Durant colora il dominio Warriors.

Dopo la batosta rimediata in gara uno, tutti aspettavano la reazione dei Cleveland Cavaliers nel secondo atto della serie, perché come si dice: “Una serie NBA non inizia se non c’è una vittoria in trasferta”. Non è stato questo il caso, perché i Golden State Warriors hanno fatto la doppietta vincendo 132-113 in modo simile rispetto a gara uno, ma al cospetto di Cavaliers più preparati e indubitabilmente più agguerriti. Questo è un colpo pesantissimo alla competitività della serie, perché i Warriors entrano nella storia con quattrodici vittorie consecutive in post-season attentando al record della perfect post-season.

La superiorità dei padroni di casa è stata schiacciante. I Cavs, quando hanno giocato il loro miglior basket, sono riusciti semplicemente a stare in scia degli avversari, mentre nel momento in cui sono calati hanno dovuto salutare al fuoriserie della Oracle Arena. La corsa playoffs di questi Warriors rispetto alle altre è paragonabile a essere in bicicletta su una salita e di fianco venir sorpassato da un motorino che sparisce all’orizzonte poco dopo. Il ritmo a cui gioca questa squadra, basando le sue fortune sulla difesa in prima istanza e poi sull’incredibile talento a disposizione, spossa ogni tentativo di resistenza, perché quando arriva una semplice transizione bisogna solamente scegliere da chi farsi battere. Quando pensi di esserti accoppiato con tutti, Curry trova Clark da solo a un metro dal canestro o Durant pesca McGee per un alley-oop ad altezze siderali.

Senza considerare quando c’è un cattivo bilanciamento che vede Thompson andare al ferro o Durant sventrare la retina. E se ci si fermasse a questo Lue potrebbe perlomeno provarci, visto che le 18 triple realizzate in questa gara due sono il nuovo record NBA per una partita di finale. È la dodicesima vittoria in doppia cifra durante questi playoffs per Golden State, che prima della partita ha accolto anche il ritorno del proprio coach Steve Kerr, ormai in grado di allenare sino al termine della serie. L’abbraccio che LeBron James gli ha tributato dopo la sconfitta è il massimo simbolo di un silenzioso, ma maestoso rispetto che si è guadagnato negli anni.

Curry-Durant: il duo più forte della storia NBA?

Paul Pierce si è sbilanciato e dopo aver detto che non si sarebbe mai associato a dei bulli che lo avevano malmenato in passato (commentando la scelta di andare ai Warriors di Durant), ha affermato che al momento proprio il "bullizzato" potrebbe essere il miglior giocatore NBA. KD è il terzo giocatore di ogni epoca a segnare almeno 25 punti in ognuna delle sue prime sette partite a livello di finale NBA, nonché il quarto in assoluto a combinare 30 punti e 5 stoppate (Duncan, Olajuwon x2, O'Neal x2, gli altri). La sua prova offensiva è incredibilmente normale, ma ciò che quasi fa più paura per il resto del mondo è la duttilità difensiva che ha tenuto LeBron per quanto possibile e soprattutto corretto molte sbavature dei compagni sul perimetro, come testimoniano le cinque stoppate. Se Durant è stato l’unico giocatore a mettere a soqquadro il sistema dei Warriors, ora averlo in squadra diventa una vera e propria sciagura per tutti quelli al di fuori della Oracle.

Assieme a Durant c’è anche il primo giocatore a compilare una tripla doppia ai 30 punti nella storia dei Warriors ai playoffs e si chiama Steph Curry. Ha semplicemente dominato la scena culminando anche con un canestro in dribble drive che ha ubriacato anche LeBron James. Contro LBJ nella serie ha tirato 3-3 contro l’1-7 complessivo nelle scorse Finals e addirittura di squadra i Warriors tirano il 66% contro di lui come primary defender. Steph ha predicato basket da subito quando ha griffato dieci liberi nel primo quarto, per poi proseguire con gli assists e poi affondare il coltello con i punti che hanno scavato il solco nel terzo quarto. Non sembra esserci antidoto contro questo Curry fresco e assetato di vendetta.

LeBron James e la storia non bastano

Nonostante le sue incredibili capacità difensive, sembra che i tori dei Warriors vedano rosso con lui davanti e nonostante l’ennesima incredibile prova con una tripla doppia da 29-14-11 è sembrato impotente. Il suo volto era rigato da un’incredibile fatica a un minuto dal termine del terzo quarto, quando la partita era già scappata e serviva la forza per un’altra rimonta. Nonostante abbia raggiunto Magic Johnson a quota otto triple doppie nella storia delle Finals, l’impressione dalle dichiarazioni post partita è di un LeBron che abbia ben presente di non essere sufficiente per ribaltare questa serie contro un superteam di quella caratura.

Mi servirà del cibo e del buon vino. Poi starò meglio. (L.James)

Sono parole che vogliono fuorviare quello che in cuor suo già sa, ovvero che questi Warriors sono troppo anche per lui. Se non bastano 64 punti in un tempo per essere avanti, le venti perse avversarie e un Kevin Love da 27 punti, anche solamente per avere velleità di vittoria, viene difficile pensare a quali possano essere le soluzioni. James e compagni hanno giocato un super primo tempo e sono andati al riposo con 70 punti sulla testa e sei di distacco. Nonappena è calata un minimo la produzione è arrivata la mareggiata che li ha trovati fuori casa. Al netto di tutto ciò, c’è davvero qualcosa che possano fare per evitare la sconfitta?