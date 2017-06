In 10 uomini dal 43' per l'espulsione di Pezzella, l'Italia compie un'impresa e per la prima volta si qualifica alla semifinale di un Mondiale Under 20. Decide Vido ai supplementari.

6 ore fa di Andrea Centogambe

Ci sta prendendo gusto a compiere imprese. Dopo aver fatto fuori la quotatissima Francia agli ottavi di finale, l'Italia supera lo Zambia ai quarti in una partita infinita. Gli azzurrini, in 10 dal 43' per la discussa espulsione di Pezzella (decisa dalla VAR), vincono 3-2 ai supplementari e centrano la prima storica semifinale in un Mondiale Under 20, dove ad attenderli - giovedì 8 giugno alle ore 13.00 - ci sarà una tra Messico e Inghilterra. Decide il match Luca Vido al 111' con un colpo di testa, dopo che Orsolini e Dimarco avevano risposto alle reti di Daka e Sakala. Il viaggio in Corea del Sud continua.

Mondiale Under 20: Italia eroica, Zambia ko ai supplementari

A Suwon l'Italia parte male, al 4' è già sotto. Daka viene servito con un gran filtrante e davanti a Zaccagno la tocca dolcemente per l'1-0 dello Zambia. Che potrebbe raddoppiare con la punizione di Banda, Zaccagno respinge grazie all'aiuto del palo. L'occasionissima per gli azzurri arriva al 32'. Cross di Panico, Orsolini di testa spreca da due passi. Altro momento chiave al 43', quando entra in scena la VAR. Chilufya si infila tra le maglie azzurre e si invola verso la porta, Pezzella lo tocca appena e il giocatore dello Zambia cade a terra dopo aver saltato il portierino italiano. L'arbitro Zambrano fischia rigore, poi chiede aiuto alla tecnologia che ribalta la sua decisione: punizione dal limite (terminerà alle stelle) e rosso per Pezzella. Italia in dieci uomini.

Zaccagno protesta con Zambrano

La partita si mette in salita, ma il cuore dell'Italia è grande. A inizio ripresa ci pensa Riccardo Orsolini, sempre lui, a firmare il pareggio. Assist di Panico e stavolta il classe '97 di testa non sbaglia, segnando il quarto gol di fila in questa competizione. Il match si infiamma, fioccano occasioni da una parte e dall'altra. Lo Zambia si vede annullare giustamente un gol per fuorigioco, poi Zaccagno si esalta e compie almeno tre interventi decisivi. Dall'altra parte Panico spreca una buona occasione col piatto destro, troppo debole e centrale per far male.

La gioia di Dimarco dopo la punizione del 2-2

All'84' sembra arrivare il colpo del ko per l'Italia. Sakala viene lasciato solo in area di rigore, si porta la palla sul destro e buca un incolpevole Zaccagno. In 10 e ancora sotto gli azzurri trovano la forza di rialzarsi. Dimarco si incarica della battuta di un calcio di punizione, il suo mancino scavalca la barriera dello Zambia e batte Banda: 2-2 all'87'. Si va ai supplementari. Dove lo Zambia, forte dell'uomo in più, si rende pericolosissimo ma non è cinico. E quando sprechi tanto, rischi di pagarla. Va proprio così. Calcio d'angolo di Dimarco, Luca Vido stacca e di testa segna l'incredibile 3-2 al 111'. Il risultato non cambia più grazie anche all'ennesimo miracolo di Zaccagno. L'Italia vola in semifinale e fa la storia: mai era stato raggiunto un risultato simile in un Mondiale Under 20.