E pensare che dovrebbe essere d'aiuto agli arbitri. Nel match dei quarti di finale del Mondiale Under 20 tra Italia e Zambia, ha creato solo caos. Parliamo di VAR, ovvero il video assistant referee. Al 41' il giocatore africano Chilufya si invola verso la porta di Zaccagno, all'ingresso in area viene toccato con la mano sulla spalla e solo dopo aver saltato il portiere azzurro si lascia cadere.

L'arbitro Zambrano prende subito una cantonata indicando il dischetto del rigore, poi chiede l'aiuto della tecnologia. Passano i secondi, il fischietto ecuadoregno cambia idea: rosso diretto per Pezzella e punizione dal limite per lo Zambia. Insomma, da una decisione sbagliata all'altra.

Fortunatamente per il ct Evani, la sua Italia ha carattere da vendere e non s'è abbattuta nonostante il torto subito. Sotto per due volte, in dieci uomini gli azzurrini hanno pareggiato con Orsolini e Dimarco, prima del 3-2 decisivo di Vido nel secondo tempo supplementare.