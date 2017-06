Dopo il fischio finale del Michael Carrick Testimonial, l'attaccante inglese ha applaudito a lungo i suoi tifosi: è sembrato un saluto d'addio.

0 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Andrea Pettinello

Se ne parla ormai con insistenza da mesi, ma ora quel momento sembra arrivato. Wayne Rooney è pronto a lasciare il Manchester United. La notizia, rilanciata dai tabloid inglesi, parte dal saluto che l'attaccante ha riservato ai propri tifosi al termine del Michael Carrick Testimonial, andato in scena ieri pomeriggio a Old Trafford.

Rooney si è intrattenuto sul campo a lungo, salutando i supporters accorsi per assistere alla partita tra le leggende del club. La sensazione è che sia stato il suo addio al popolo a cui tante gioie ha regalato.

Manchester United, Rooney resta o va in Cina

Oltre agli applausi, è stato il comportamento durante tutto l'arco della giornata a sorprendere la stampa: Rooney è sembrato quasi un bimbo alla prima visita nel suo stadio preferito, si guardava spesso intorno quasi per godersi gli ultimi istanti da giocatore del Manchester United. E poi ha stupito la sua prestazione. Ok, si trattava di un'amichevole, ma sia John Terry che Jamie Carragher (ritiratosi 4 anni fa), entrambi facenti parte della squadra "All Star", sono riusciti a bloccare senza problemi l'ex Everton, spesso ridicolizzandolo. È davvero difficile immaginare Wayne Rooney con una maglia diversa da quella del Manchester United, ma questa volta sembra essere arrivato davvero il tanto temuto momento.

Per lui il futuro non è ancora chiaro: non rientra sicuramente nei piani di Mourinho, quindi prolungare il suo oneroso contratto con i Red Devils è la più remota delle ipotesi. Le alternative si chiamano Cina, Stati Uniti e un romantico ritorno a Goodison Park con la maglia dell'Everton. In tutti i casi Rooney sarebbe in grado di ridare spolvero alle sue indiscusse qualità e concludere con dignità la propria carriera.

Negli ultimi mesi, causa anche i pochi minuti che gli ha concesso lo Special One, è sembrato un lontano parente dell'attaccante diventato in poco più di una decade il più prolifico della storia del Manchester United e della nazionale inglese. Ma l'ora del ritiro non è giunta, Rooney si vuole ancora divertire.