Il centrocampista ivoriano ha accusato un malore durante l'allenamento con la sua squadra, il Beijing Enterprises. Inutile l'intervento dei medici.

17 minuti fa di Daniele Minuti

Lutto nel mondo del calcio: è morto l’ex centrocampista del Newcastle, Cheick Tioté. L’ivoriano aveva solo 30 anni ed è deceduto in seguito a un malore di cui deve essere ancora chiarita la natura, avvenuto durante una sessione di allenamento.

L’annuncio è arrivato dai media britannici che hanno ricevuto la conferma della notizia dall’agente del giocatore che da febbraio era sotto contratto con il Beijing Enterprises, squadra di seconda divisione cinese.

Dalle prime ricostruzioni, l'ex giocatore del Newcastle si sarebbe accasciato a terra durante un allenamento con la sua squadra a Pechino per via di un collasso. Nonostante il rapido intervento dei medici e una disperata corsa in ospedale, per lui non c’è stato niente da fare.

Lutto: muore l'ex Newcastle, Cheick Tioté

Tioté ha militato nel Newcastle per 7 stagioni

Cheick Tioté era noto nel calcio europeo per via della sua esperienza al Newcastle. L’ivoriano militò tra le fila dei Magpies per 7 stagioni, diventando un idolo dei tifosi, specialmente dopo la partita con l'Arsenal del 2011 terminata con un incredibile 4-4 proprio grazie a una splendida rete di Tioté, l'unica con la maglia della squadra inglese.

Il centrocampista si era trasferito a febbraio al Beijing Enterprises ed è proprio durante un allenamento con la squadra cinese che ha accusato il malore che lo ha portato alla morte. La conferma definitiva della notizia, diffusa da Sky Sports UK, è arrivata dopo un comunicato del suo agente Emanuele Palladino.

È con grande tristezza che confermo che Cheik Tioté è morto nella giornata di oggi dopo un malore in allenamento con il suo club, il Beijing Enterprises. Non possiamo dire di più al momento e chiediamo di rispettare la privacy della sua famiglia in questo difficile momento.

La notizia della sua morte ha provocato sconcerto fra i tifosi del Newcastle e in queste ore sono arrivati i primi messaggi di cordoglio anche dal club e dai suoi ex compagni di squadra nei Magpies. Le cause del decesso di Tioté saranno accertate nelle prossime ore. Il giocatore avrebbe compiuto 31 anni il prossimo 21 giugno.

