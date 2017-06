Il pilota spagnolo ricomincia dal Canada dopo la pausa per la 500 miglia di Indianapolis: "Cerco il terzo titolo Mondiale, qui il mio futuro".

0 condivisioni 0 stelle

2 ore fa di Francesco Bizzarri

Giù il gas, Fernando Alonso riparte con la Formula 1. La 500 miglia di Indianapolis è già un piacevole ricordo, il suo futuro è in Canada. Il weekend si avvicina, lo spagnolo si cala di nuovo dentro la sua McLaren a caccia di successi. Una missione impossibile per molti, non per lui.

Ha saltato Montecarlo, lì la macchina ha fatto progressi. È vero, su un tracciato dove non serve chissà quale velocità sembrava quasi scontato, ma a Woking di questi periodi si accontentano di poco.

Alonso vuole ripartire in Formula 1, il calore degli USA gli ha fatto bene. Servirà da spinta per i prossimi Gran Premi, con un occhio sempre a quello che succederà a fine stagione. La voglia di vincere un altro Mondiale è sempre tanta, ma a quasi 36 anni le prossime scelte saranno decisive.

Formula 1, Alonso pronto a tornare in pista con la sua McLaren

Formula 1, ben tornato Alonso!

Dall’ovale di Indianapolis ai 4.361 metri del Gran Premio del Canada di Formula 1 . Qui Fernando Alonso ha già vinto nel 2006, l’anno del suo secondo Mondiale in Renault. Ai microfoni del Daily Mail parla di obiettivi:

La mia priorità è vincere il terzo Campionato del Mondo. La mia seconda priorità invece, era quella di godere dell’esperienza della 500 miglia di Indianapolis. Cosa che sono riuscito a fare.

Fun evening at @kimoa event in New York. #wearekimoa #neversurrender @lalindaa A post shared by Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) on May 30, 2017 at 5:28pm PDT

È carico il pilota di Oviedo. E felice: da un anno va avanti la sua storia d'amore con Linda Morselli. Lei, modella ed ex di Valentino Rossi, lo segue ovunque. Per il sogno mondiale però, serve soprattutto un'auto competitiva. E guai a pensare che Alonso sia dispiaciuto nel mondo della Formula 1:

So che la gente vorrebbe vedermi più avanti in classifica. Quando sono stato a Indianapolis però, l’ambiente si è dimostrato totalmente diverso e le persone continuano ancora a rispettarmi. Ho cambiato team pensando ogni volta che quella intrapresa fosse la strada giusta. Se guardo al passato mi rivedo con mio padre, nel furgone, mentre giravamo l’Italia a caccia di gare con i kart. In America la gente mi segue. Non sono d’accordo con chi dice "che peccato, Alonso avrebbe dovuto fare altro". No. Ho conquistato 97 podi e vinto due titoli. Quello che faccio ora va bene per la mia carriera.

A Montreal rivedremo un pilota rigenerato dall’affetto e il calore degli Stati Uniti. E la McLaren? A sorpresa, magari, potrebbe andare forte. E chissà se con il passare della stagione, con qualche punto in tasca, Alonso non decida di rimanere ancora.