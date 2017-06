Il portoghese testimonial della nuova edizione del titolo EA Sports. In una versione c'è anche Ronaldo, il Fenomeno. Uscirà il 29 settembre.

389 condivisioni 5 stelle

un'ora fa di Marco Ercole

Questa volta è quello vero. Dopo le anticipazioni, le bufale e la fuga di notizie, la EA Sports ha appagato il desiderio dei suoi fan aprendo una finestra su quello che sarà FIFA 18. Nella giornata di ieri era stata annunciata la diffusione del primo trailer con un semplice tweet: "The World’s Game. First Look: June 5, 2017 #FIFA18". Un primo sguardo, insomma, sull'attesissimo ultimo capitolo della saga calcistica targata Electronic Arts.

L'annuncio è stato seguito poi dai fatti, perché intorno alle 17 è stato pubblicato sul canale Youtube ufficiale della EA Sports, mentre tutti gli appassionati consumavano da ore il tasto "aggiorna". E quando finalmente è apparso, il livello di compiacimento è stato di alto livello.

Già, perché FIFA 18 ha scelto il suo testimonial principale del prossimo anno. Non sarà Dele Alli, né Hazard o Reus. Come sottolinea la EA Sports nel suo promo, il volto di questo capitolo sarà semplicemente quello del "World's Best", Cristiano Ronaldo. Il riferimento è ovviamente al premio FIFA vinto dal portoghese lo scorso gennaio, che insieme al Pallone d'Oro lo ha incoronato miglior giocatore in assoluto del 2016.

FIFA 18, Cristiano Ronaldo in copertina

Nel trailer si vede proprio Cristiano Ronaldo (davvero impressionante la somiglianza con la realtà, in particolare il primo piano del volto ricoperto di sudore) intento nell'eseguire una sua azione personale con la maglia del Real Madrid. Poi il portoghese viene atterrato e si prepara, con la solita prassi e rincorsa, per calciare la punizione. La telecamera stacca qualche secondo, poi torna su di lui. Inutile dire che il pallone sia già entrato e che Cristiano Ronaldo stia correndo per l'esultanza classica alla bandierina.

Tutti i suoi compagni lo vanno ad abbracciare per festeggiare e proprio in quel momento viene mostrato per pochi secondi il vero Cristiano Ronaldo, ricoperto di attrezzatura sofisticata, per mettere al servizio della EA Sports i suoi movimenti, la sua corsa, ecc. Ecco il commento di Aaron McHardy, Senior Producer di EA Sports FIFA:

Il miglior giocatore del mondo ha contribuito a far compiere il più grande passo in avanti che abbiamo mai fatto. Siamo davvero entusiasti di collaborare con Cristiano. Lavorare con lui ci ha insegnato molto sul suo stile di gioco unico e su cosa lo renda così speciale. La sua passione, la sua energia e la fanbase globale lo rendono il perfetto ambasciatore di FIFA 18. È un grande piacere essere sulla cover di FIFA 18.

E la soddisfazione è alta anche per lo stesso lusitano:

È una grande emozione e sono felice di essere stato scelto.

Tre diverse edizioni, c'è anche il Fenomeno

E le anticipazioni non sono finite, perché andando sul sito ufficiale vengono rivelate anche tre differenti edizioni prenotabili, con diversi prezzi e pacchetti: Standard Edition, Ronaldo Edition e Icon Edition. Nelle prime due, sulla Cover c'è ovviamente Cristiano Ronaldo. Nell'ultima, invece, c'è il primo Ronaldo, il "Fenomeno", confermando le indiscrezioni di qualche settimana fa. Solamente le ultime due, prenotandole online, garantiranno la possibilità di averlo 3 giorni prima rispetto alla data d'uscita ufficiale, prevista il prossimo 29 settembre.