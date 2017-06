Demetrius Johnson si scaglia pesantemente contro UFC: il campione pesi mosca accusa la promotion di non spingerlo abbastanza, limitandone così visibilità e guadagni.

3 ore fa di Massimiliano Rincione

Demetrius Johnson sbotta: il campione pesi mosca UFC rompe pubblicamente con la promotion e con il suo presidente Dana White. Il motivo? Il mancato riconoscimento - a suo dire - del giusto trattamento che un atleta come lui meriterebbe. Una situazione assai ampia e variegata, che va dall'aspetto economico a quello puramente tecnico: non è un segreto infatti come "Mighty Mouse" abbia trovato decisamente sgradevole l'atteggiamento dell'azienda nello sponsorizzare una lotta con T.J. Dillashaw, contendente al titolo dei pesi gallo alla ricerca di un nuovo match dopo l'infortunio occorso a Cody Garbrandt.

Sia chiaro: Johnson vs Dillashaw sarebbe un grandissimo match sulla carta. La sfida all'ex campione pesi gallo avrebbe modo di offrire a Johnson un test decisamente più impegnativo rispetto agli ultimi incontri affrontati, dandogli così l'opportunità di consacrarsi ancor di più a GOAT delle MMA moderne. Nulla contro gli avversari recenti del campione, ma è evidente come T.J. - sempre qualora avesse centrato il peso - avrebbe rappresentato un ostacolo assai insidioso, specie se si considera l'ormai prossimo superamento del record di difese titolate della storia UFC: qualora DJ riuscisse a conservare il titolo in un'altra occasione, verrebbe infatti frantumato il record di Anderson Silva, fermo a dieci difese iridate.

Demetrius Johnson esulta dopo la vittoria su Wilson Reis a UFC on FOX 24. Il trionfo sul brasiliano gli è valso il raggiungimento del record di difese titolate di Anderson Silva.

Difficile però capire quale futuro attenderà Demetrius Johsnon nell'immediato, vista la presa di posizione manifestata nei confronti di UFC ai microfoni di MMA Hour.

Sono sempre stato un company man. Ho sempre accettato i match che mi erano stati proposti, facendo ciò che la promotion mi ha chiesto, e sono grato a loro per la popolarità raggiunta attraverso le MMA. Sfortunatamente però, l'essere maltrattato e bulleggiato da parte di UFC mi ha costretto a tirare fuori tutto. Parlo adesso perché i miei valori sono stati intaccati da una azienda per cui non ho fatto niente se non sputare sangue per gli ultimi sette anni della mia vita. Avevo parlato con Micky Maynard, il quale chiamandomi mi propose un match con Ray Borg. Io chiesi Sergio Pettis, in quanto più vendibile, ma Dana disse a Mick come la scelta fosse già stata presa. Domandai allora delle percentuali sulle PPV dei miei successivi match nella divisione pesi mosca, ma anche qui registrai il no da parte di Dana e Sean (Shelby, matchmaker UFC).

In virtù di ciò, mi vidi costretto ad accettare comunque il match con Borg, pur essendo pronto a manifestare il mio dissenso dopo il superamento del recor di difese titolate. Mick mi ringraziò per aver detto sì, con Shelby che nel contempo mi disse come UFC non potesse garantirmi percentuali sui PPV a causa delle scarse vendite delle categorie di peso minori. Disse anche che non tutti possono diventare delle star, e che il dream match tanto agognato contro Cody Garbrandt non avrebbe mai venduto. Io, dal mio canto, non mi trovai d'accordo. La promotion non è stata in grado di pubblicizzarmi adeguatamente nemmeno sui social. Nel frattempo, UFC si trovò senza match per Dillashaw, a causa dell'infortunio di Garbrandt. Dana mi disse che avrebbe voluto vedere un match tra me e T.J., al quale dissi no per una serie di motivazioni. Una tra tutte? Se non riuscisse a centrare il peso, non avendo mai combattuto a 125, non avrei potuto raggiungere il record di difese titolate.

Esposi questa ed altre ragioni a Dana, tra cui anche la questione PPV. Lui sottolineò però come l'unica soluzione fosse quella di affrontare Dillashaw. Qualora avessi rifiutato, avrebbe addirittura rilasciato l'intera divisione pesi mosca. Ora, i miei piani sono quelli di raggiungere il record di difese titolate, e soltanto dopo affrontare il campione pesi gallo. Dana White ha raccontato al pubblico una storia ben lontana dalla verità: se lui crede che quella con Dillashaw possa essere una battaglia capace di generare ottimi numeri in PPV, che sganci i soldi e spieghi a Borg perché non affronterà il campione di categoria. Viceversa, ci troveremo di fronte all'ennesimo tentativo di maltrattamento da parte di UFC, e che non porterebbe né al bene della mia carriera e né a quello dello sport.

UFC: Johnson-White, dove sta la verità?

La bomba è esplosa. Lo sfogo di Johnson lascerà sicuramente degli strascichi, a cui non mancheranno di accodarsi le risposte da parte del presidente UFC Dana White. La domanda però è: chi ha ragione nella vicenda? Nessuno, oppure entrambi. Guardando alla situazione dal punto di vista della promotion, non si può infatti ignorare come la divisione pesi mosca non sia in grado di generare numeri sufficienti in termini di PPV. Il risultato? Meno promozione e borse più basse. Il pubblico statunitense - e non solo - non riesce, per un motivo o per un altro, ad affezionarsi alla categoria delle 125 libbre. Questo anche a discapito di un grande atleta quale Demetrius Johnson, la cui uscita appare però tardiva, essendo i dettagli del suo contratto con UFC negoziati a tempo debito e sottoscritti sia dall'atleta che dal suo entourage.