Il portoghese ha onorato una promessa: in caso di vittoria della Champions League con un suo gol si sarebbe tagliato i capelli a zero.

8 ore fa di Alberto Casella

Picco di lavoro nella barberia del Real Madrid. A fine stagione spesso i giocatori mettono in palio la loro chioma in caso di vittoria. Ma la novità è che lo abbia fatto anche uno come Cristiano Ronaldo, sempre ossessivamente attento a ogni particolare che riguarda la propria immagine.

Aveva cominciato Keylor Navas, che per la politica dei piccoli passi aveva puntato i suoi capelli sulla vittoria della Liga. Concreto e deciso, il portiere costaricano doveva aver pensato che in fondo la Champions League nel suo palmares ce l'aveva già: era ora di spezzare il digiuno in campionato. Così, a giochi fatti, aveva rinunciato alla sua acconciatura ravviata all'indietro a favore di un taglio netto, da marine, che esalta i tratti del suo volto azteco.

Più alto aveva puntato Casemiro, che la Duodecima la voleva fortemente e che al termine di una stagione straordinaria, in modo particolare per lui esaltato dal gioco di Zidane, ha pure iscritto il suo nome fra i marcatori della finale. Pochi minuti dopo il fischio finale era già sottoposto al lavoro di forbici e rasoi.

Cristiano Ronaldo e il nuovo look: rasato per la Champions League

Ma la vera sorpresa l'ha provocata lui, Cristiano Ronaldo, l'uomo-look. Alla festa che al Bernabeu ha celebrato la dodicesima Champions League del Real Madrid, il portoghese si è presentato con un taglio quasi a spazzola: via le meches bionde, CR7 è arrivato sul palco con non più di un centimetro di capelli:

Avevo fatto una promessa: se avessimo vinto la Champions League e io avessi segnato un gol avrei tagliato i capelli. L'ho rispettata.

Do you like it??????😉 A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jun 4, 2017 at 9:15am PDT

Quante promesse nello sport

Ma quelli di Cristiano Ronaldo e compagni non sono certo i primi casi. Il calcio e lo sport in generale sono pieni di capigliature "sacrificate" sull'altare dei trionfi. Indimenticabile per tutti gli italiani il taglio sul campo di Berlino della chioma di Mauro Camoranesi dopo la vittoria degli Azzurri nei Mondiali 2006, con Massimo Oddo nella pericolosa veste di barbiere improvvisato. Simile nella modalità, quella subita poche settimane fa da Gigi Datome sul parquet delle Final Four dopo il trionfo del Fenerbahce nell'Eurolega di basket.

Berlino 2006: Oddo con lo "scalpo" di Camoranesi

Diversa, ma altrettanto clamorosa, quella attuata da alcuni giocatori della Sampdoria nel 1991: un patto di spogliatoio fra Vialli, Cerezo e Bonetti aveva sancito che in caso di vittoria del titolo si sarebbero tinti i capelli di biondo. Lo scudetto arrivò e il brasiliano divenne il precursore dei tanti coloured platinati degli anni Duemila.