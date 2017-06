Vincono Scolari, Villas-Boas, Pellegrini e Cannavaro. Tra i 4 allenatori esonerati, il nome di spicco è quello di Choi Yong-Soo, ormai ex tecnico del Jiangsu: arriva Guidolin?

7 ore fa di Paolo Gaetano Franzino

Dopo la settimana delle polemiche, in Cina è appena trascorsa quella degli esoneri. Quattro avvicendamenti in panchina in altrettanti giorni, tra il 31 maggio e il 3 giugno il 25% delle squadre della Chinese Super League ha cambiato il proprio tecnico. Tutto è iniziato con l'esonero di Jaime Pacheco dalla panchina del Tianjin Teda: il posto del portoghese è stato preso provvisoriamente da Lee Lim-Saeng, che alla prima partita ha battuto 2-1 lo Shanghai Shenhua di un Tevez sempre più evanescente grazie alla doppietta del nigeriano Ideye Brown (per lo Shenhua era andato a segno Obafemi Martins).

Il giorno dopo, la stessa sorte è toccata a Choi Yong-Soo, allenatore del Jiangsu considerato a rischio esonero già da qualche settimana.

Un Jiangsu in crisi, che nonostante la presenza a bordocampo del tecnico ad interim Li Jinyu, è stato sconfitto tra le mura amiche dall'Hebei Fortune di mister Manuel Pellegrini (1-2 il finale: due gol per Aloisio, un assist – il decimo stagionale – per Lavezzi).

Copyright GettyImages Ezequiel Lavezzi, attaccante dell'Hebei

Se per Tianjin Teda e Jiangsu Suning si fanno rispettivamente i nomi degli italiani Gianni De Biasi e Francesco Guidolin, sono ancora ignoti quelli dei tecnici che andranno a sostituire José Gonzalez dalla panchina del Beijing Guoan e Jia Xiuquan dalla guida dell'Henan. La società capitolina ha sollevato l'ex Granada dall'incarico dopo la seconda sconfitta consecutiva, arrivata a sorpresa sul campo del Chongqing Lifan (1-0): in attesa della nomina del nuovo allenatore, sarà Xie Feng a guidare i prossimi allenamenti. Xiuquan, invece, ha salutato l'Henan con il pareggio casalingo contro il Guangzhou R&F (1-1, reti di Renatinho e Bassogog).

Chinese Super League: Evergrande e Shanghai sul velluto

Per il quinto turno di fila, continua il botta e risposta tra il Guangzhou Evergrande di Felipe Scolari e lo Shanghai SIPG. La capolista ha superato 3-1 lo Yanbian Fude grazie ai gol di Paulinho, Ricardo Goulart e Gao Lin, centrando l'ottavo successo consecutivo in campionato. Quattro ore dopo è stato il turno della squadra di Villas-Boas, sbarazzatasi del Liaoning con un netto 4-1. In rete sono andati Wu Lei, Lu Wenjun e Hulk (doppietta), sempre più idolo assoluto dello Shanghai Stadium, come dimostrato dalla recente coreografia dei tifosi. Per il Liaoning, invece, il gol della bandiera porta la firma dell'ex difensore del Werder Brema Lukimya, ora a quota 5 nella classifica marcatori.

Copyright Blog Calcio Cina La coreografia per Hulk da parte dei tifosi dello Shanghai SIPG

Shandong-Tianjin Quanjian 1-2: Cannavaro batte Pellè

Il derby italiano tra Graziano Pellè e Fabio Cannavaro si è concluso a favore dell'ex difensore, che dalla panchina ha guidato il suo Tianjin Quanjian nell'ottima vittoria esterna ai danni dello Shandong Luneng. Agli Orange Fighters non è bastata la rete del centrale Songyi, giunta prima dei gol di Witsel e Xiuwei (bene Pato, in campo per novanta minuti).

Nel posticipo domenicale, è finita 1-1 tra il Changchun Yatai e il Guizhou di Gregorio Manzano, ancora imbattuto da quando siede sulla panchina dell'Olympic Sports Center di Guiyang (due vittorie e due pareggi).

Copyright GettyImages Fabio Cannavaro, allenatore del Tianjin Quanjian

Questa la classifica dopo dodici giornate: Guangzhou Evergrande 31, Shanghai SIPG 29, Hebei 25, Shandong* e Guangzhou R&F 20, Tianjin Quanjian 19, Beijing Guoan 15, Guizhou 14, Tianjin Teda, Liaoning e Chongqing Lifan 13, Shanghai Shenhua* 12, Changchun Yatai 9, Henan e Jiangsu 8, Yanbian Fude 7.

China Station vi dà appuntamento al 18 giugno, visto che la prossima settimana il campionato rimarrà fermo per le partite delle nazionali. La Cina di Marcello Lippi scenderà in campo il 7 per l'amichevole con le Filippine e il 13 contro la Siria per l'ottava giornata del girone di qualificazione al Mondiale: con 5 punti conquistati e a tre gare dal termine del calendario, le speranze di giocare la fase finale in Russia nel 2018 sono ridotte al lumicino. Gli uomini di Lippi dovranno vincere tutte le prossime partite e sperare in altrettanti ko della Corea del Sud o nel fatto che l'Uzbekistan non faccia più di un punto.