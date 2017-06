L'infortunio rimediato dal belga con la nazionale lo obbligherà a saltare l'inizio della prossima stagione. Conte costretto a intervenire sul mercato?

5 ore fa di Andrea Pettinello

Brutte notizie per Antonio Conte. Nel corso dell'allenamento di rifinitura in vista dell'amichevole del suo Belgio contro la Repubblica Ceca, Hazard ha subito un infortunio che lo obbligherà a restare per quasi 3 mesi lontano dai campi di gioco. L'attaccante del Chelsea si è procurato la frattura della caviglia a seguito di un contrasto di gioco con un compagno e il responso medico è chiaro: rischia 3 mesi di stop.

Non proprio il modo migliore per preparare la nuova stagione per i campioni d'Inghilterra in carica. Se Conte era convinto di poter rinforzare la rosa e reinvestire sul mercato gli enormi introiti maturati nel corso di questa stagione, ora potrebbe anche essere costretto a sostituire, almeno temporaneamente, uno dei suoi giocatori più importanti.

Il Chelsea però può trovare un lato positivo: Hazard si è infortunato nel momento più "giusto", a cavallo tra una stagione e l'altra. Avrà il tempo per recuperare e debuttare nella stagione 2017/2018. Intanto però sarà costretto a saltare il Community Shield contro l'Arsenal e le prime giornate della prossima Premier League (al via il 12 agosto).

Hazard al Chelsea: "Per ora resto"

Intervistato da una TV belga, proprio qualche ora prima del'infortunio, Hazard aveva parlato della sua situazione contrattuale:

Potrei rimanere al Chelsea per tanti anni, ma non è una cosa a cui sto pensando. Vedremo cosa accadrà dopo l'estate. Si è parlato di PSG e Real Madrid in passato, ma poi sono rimasto qui. Nel calcio non si sa mai, ora ho 3 anni di contratto con il Chelsea (fino al 2020, ndr). Al Real Madrid rischierei di stare in panchina, ma se arrivasse un'offerta la ascolterei. Io cerco la miglior soluzione per me.

Queste le parole del giocatore belga, che ha poi parlato molto bene anche di Antonio Conte e della fantastica stagione appena conclusasi: