L'ex esterno del Real Madrid ha svelato che il connazionale non capiva perché alla festa per la vittoria della Champions tutti indossassero la maglia col suo numero.

1 ore fa di Alberto Casella

Sgroppate sulla fascia nelle 11 partite di Champions League in cui è sceso in campo in questa stagione ne ha fatte tante, Marcelo, e spesso è risultato determinante sia con i suoi recuperi difensivi sia con gli assist per i compagni. Però che alla festa attraverso il centro di Madrid tutti i compagni volessero omaggiarlo indossando la maglia col numero 12, il suo, gli pareva francamente eccessivo.

A svelare il fraintendimento, con una buona dose d'ironia, è stato il suo illustre predecessore nel ruolo, Roberto Carlos, che ora di mestiere fa l'ambasciatore del Real Madrid nel mondo:

Nello spogliatoio Marcelo chiedeva a tutti perché avessero addosso quella maglia col numero 12. Credo fosse ubriaco o non sta bene con la testa.

Champions League: Roberto Carlos, Marcelo e tutte quelle maglie col 12

Tranquillizzato dai compagni sul fatto che il dorsale non fosse un omaggio a lui ma alla Duodécima, Marcelo non ha perso il buonumore e si è lanciato nei festeggiamenti più sfrenati, mentre Roberto Carlos non si è lasciato sfuggire l'occasione per puntualizzare:

Marcelo mi ha eguagliato nelle Coppe Europee? No, perché ogni volta che vincono, lo faccio anch’io visto che sono l’ambasciatore del club. Se la squadra vince, vinco anche io!

Marcelo, a sinistra coi capelli a spazzola, e Roberto Carlos giocarono insieme per qualche mese al Real Madrid nel 2007

A livello di Champions League vinte, effettivamente Roberto Carlos e Marcelo sono alla pari con 3 trofei ciascuno. Altrettanto per i trionfi in Liga, 4 a testa, e il secondo avrà presto l'occasione di affiancare il primo anche nei Mondiali per club: al momento ne ha uno in meno. Dovrà invece attendere almeno fino alla prossima estate per tentare l'aggancio a livello di Nazionale: Roberto Carlos infatti fu tra i protagonisti dell'ultimo Mondiale vinto dal Brasile. Era il 2002 e Marcelo aveva solo 14 anni.