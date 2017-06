Dopo Musacchio e Kessié, i rossoneri mettono a segno il terzo colpo di mercato: il terzino svizzero del Wolfsburg costerà 15 milioni più 3 di bonus.

3 ore fa di Daniele Minuti

Il Milan mette a segno il suo terzo colpo di calciomercato. Dopo aver chiuso nelle scorse settimane sia per Musacchio che per Kessié, oggi la dirigenza rossonera ha trovato l'accordo definitivo per l'acquisto di Ricardo Rodriguez del Wolfsburg.

L'amministratore delegato Marco Fassone è infatti di ritorno da un viaggio in Germania durante il quale ha messo a punto gli ultimi dettagli della trattativa. Ora si aspettano soltanto le visite mediche di rito del terzino che dovrebbero essere svolte nella mattinata di mercoledì.

Con l'ufficialità dell'acquisto di Ricardo Rodriguez in arrivo, il Milan avrà completato tre importanti operazioni di calciomercato imbastite nelle settimane precedenti. Ora i dirigenti potranno concentrarsi sugli altri obiettivi prioritari: il rinnovo di Donnarumma e l'acquisto di un centravanti.

La trattativa per l'arrivo di Ricardo Rodriguez al Milan era già da tempo in fase avanzata. La chiusura definitiva è slittata solo per gli impegni del Wolfsburg, che ha disputato la doppia sfida dei play-out per rimanere in Bundesliga contro l'Eintracht Braunschweig.

Come riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, oggi c'è stato un vero e proprio blitz da parte di Fassone che è volato in Germania per trovare l'accordo finale. Inizialmente l'incontro con la dirigenza dei tedeschi era fissato per domani, ma l'amministratore delegato rossonero ha scelto di anticipare i tempi per chiudere il prima possibile.

Il costo dell'operazione è di circa 15 milioni di euro più 3 di bonus. Ricardo Rodriguez svolgerà le visite mediche per l'idoneità sportiva nella mattinata di mercoledì, per poi firmare il contratto che lo legherà alla società milanese. Che con questo acquisto si conferma protagonista assoluta dei primi giorni di calciomercato, avendo chiuso già tre acquisti di ottimo livello e non avendo intenzione di fermarsi qui, dati i nomi che vengono fatti per il ruolo di futuro centravanti del Milan, da Morata a Belotti, passando per Diego Costa e André Silva.