Allegri è convinto che la differenza tecnica con il Real Madrid sia ancora evidente: prima di rinnovare vuole investimenti e un sensibile aumento d'ingaggio.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Una delusione forte. Sorprendentemente forte perché la batosta è stata sorprendentemente violenta. La Juventus torna da Cardiff con le ossa rotte. Dopo aver dominato il Barcellona nei quarti di finale della Champions League, la speranza era che la differenza con i campioni d’Europa fosse meno netta.

In realtà nel secondo tempo non c’è stata partita. Troppo forte il Real Madrid, troppo scarica la Juventus. Massimiliano Allegri però resta sereno. Lui è convinto che la differenza tecnica con gli spagnoli sia ancora evidente. I bianconeri hanno raggiunto il limite, hanno fatto il possibile, per questo l’amarezza deve essere contenuta.

Anche perché è stato lo stesso Allegri, al termine della partita, a dare un bel segnale: lui vuole restare alla Juventus per riprovarci ancora, una terza volta dopo le due finali perse. Bisogna programmare però insieme il calciomercato. Perché è quello il modo per colmare il gap.

Allegri la sconfitta l’ha presa bene. Per lui era sbagliato pensare che la Juventus fosse favorita. Il Real Madrid al momento è più forte e nello sport di solito il più forte vince. A fine partita è stato chiaro:

Resterò alla Juve e ci riproverò l’anno prossimo.

Allegri è un tipo ambizioso e vuole allenare una squadra che sia realmente in grado di vincere la Champions League. Nel senso: una squadra che parta favorita. Ha dimostrato di riuscire a portare la Juventus all’ultimo atto pur non avendo ancora il livello delle top europee, ora vuole giocarsela alla pari. E proprio questo dirà ai dirigenti bianconeri.

Al momento Allegri ha uno stipendio di 5 milioni all’anno. Tanti, ma il Psg gliene offre 10. E dopo aver vinto 3 scudetti e 3 Coppe Italia in 3 anni, avendo portato la Juventus due volte in finale di Champions League, vuole avere uno stipendio da top allenatore. Chiederà 8 milioni più bonus. Restare però potrebbe comunque essere rischioso. I veterani della Juventus non sono più giovanissimi, e dopo 6 scudetti di fila la possibilità che la fame diminuisca è alta. Sul calciomercato bisognerà investire in tal senso: servono giovani a lungo termine e due-tre campioni del presente.

Per quel che riguarda i giovani si punta a Schick e Keita. Bravi e con ottime prospettive, ma non possono essere loro a far fare il salto di qualità definitivo. Allegri prima di firmare il nuovo contratto con la Juventus (quello attuale scade nel 2018) vedrà anche come si muoverà il club sul calciomercato. Vuole valutare il profilo dei giocatori che verranno presi. Perché per la società bianconera la Champions League è diventata un’ossessione, ma anche Allegri, che ha perso due finali in tre anni, ha voglia di cancellare una delusione forte come quella di Cardiff.