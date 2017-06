Gli azzurrini di Evani hanno conquistato, per la prima volta nella storia, la semifinale del Mondiale: scopriamo quali club detengono il loro cartellino.

1 condivisione 0 stelle

3 ore fa di Stefano Fiori

Così giovani e già nella storia. Andiamo a comandare, in Corea del Sud. C'è una maglia azzurra che sta conquistando sempre più appassionati: è quella dell'Italia di Alberico Evani, capace di conquistare le semifinali del Mondiale Under 20. Un traguardo mai raggiunto prima, conquistato con le unghie e con i denti contro lo Zambia: in dieci e sotto di un gol fino all'88, gli azzurrini sono riusciti a ribaltare la situazione ed eliminare i pari età africani ai supplementari.

L'appuntamento è ora per le 13 (ora italiana) di giovedì 8 giugno: contro l'Inghilterra - che ha eliminato il Messico - c'è in palio la finalissima contro una tra Uruguay e Venezuela. Un sogno che Riccardo Orsolini (a segno da quattro gare) e compagni vogliono raggiungere a tutti i costi. Il talento acquistato dalla Juventus, d'altronde, è solo uno dei gioielli della rosa che potrebbero animare il calciomercato.

Già, perché la pattuglia dei 1997 (ma ci sono anche due '98 e un 2000) sta attirando su di sé la curiosità di tutto il Paese: l'Italia impegnata nel Mondiale Under 20 è un vero e proprio spot dell'eccellenza dei vivai italiani. Tra giocatori già di proprietà dei club più blasonati e giovani promesse in scena sui palcoscenici di Serie B e Lega Pro, scopriamo allora a quali club appartengono i cartellini dei meravigliosi ragazzi di Evani. Il futuro del calcio azzurro è nelle loro mani e, chissà, anche quello del calciomercato.

Calciomercato, i giocatori dell'Italia al Mondiale Under 20

Ruolo per ruolo, ecco chi sono i 21 azzurrini che hanno conquistato la storica semifinale del Mondiale Under 20. Sono loro i protagonisti dell'Italia del presente e, la speranza che accomuna tutti i tifosi, anche del futuro. Nomi da tenere d'occhio anche in vista del prossimo calciomercato: il colpaccio della Juve con Orsolini potrebbe non rimanere così isolato. L'ala classe '97 è uno dei cinque giocatori di proprietà del club bianconero, il più rappresentato: seguono Milan (3), Genoa e Udinese (2 a testa). In quattro hanno raccolto quest'anno almeno una presenza in Serie A, mentre un difensore ha già esordito in Europa League. Per scoprire di chi si tratta, spazio alle nostre schede.

I talenti dell'Italia protagonisti al Mondiale Under 20: lo saranno anche nel calciomercato?

PORTIERI

Sono tre i portieri a disposizione di Evani: oltre al titolare Zaccagno, anche Perisan e Plizzari.

Andrea ZACCAGNO

Andrea Zaccagno

Numero di maglia: 12

Nato a: Padova

Data di nascita: 27 maggio 1997

Club di appartenza: Torino

Nell'ultima stagione: in prestito alla Pro Vercelli (2 presenze in Serie B e 1 in Coppa Italia)

Samuele PERISAN

Samuele Perisan

Numero di maglia: 21

Nato a: San Vito al Tagliamento (Pordenone)

Data di nascita: 21 agosto 1997

Club di appartenza: Udinese

Nell'ultima stagione: 5 presenze nel campionato Primavera e 1 in Coppa Italia Primavera

Alessandro PLIZZARI

Alessandro Plizzari

Numero di maglia: 1

Nato a: Crema (Cremona)

Data di nascita: 12 marzo 2000

Club di appartenza: Milan

Nell'ultima stagione: 9 presenze nel campionato Primavera e 2 in Coppa Italia Primavera

DIFENSORI

La linea a quattro titolare nelle ultime gare ha visto Scalera e Pezzella sulle fasce, Romagna e Coppolaro a formare la coppia centrale. Insieme a loro, Dimarco, Marchizza e Sernicola.

Giuseppe SCALERA

Giuseppe Scalera in azione contro lo Zambia

Numero di maglia: 2

Posizione in campo: Terzino destro

Nato a: Acquaviva delle Fonti (Bari)

Data di nascita: 26 gennaio 1998

Club di appartenza: Bari

Nell'ultima stagione: 3 presenze in Serie B, 10 nel campionato Primavera e 1 in Coppa Italia Primavera; da gennaio in prestito alla Fiorentina (9 presenze nel campionato Primavera e 1 in Coppa Italia Primavera)

Filippo ROMAGNA

Filippo Romagna

Numero di maglia: 5

Posizione in campo: Difensore centrale

Nato a: Fano (Pesaro e Urbino)

Data di nascita: 26 maggio 1997

Club di appartenza: Juventus

Nell'ultima stagione: in prestito fino a gennaio al Novara (4 presenze in Serie B, 1 in Coppa Italia e 1 nel campionato Primavera); da gennaio in prestito al Brescia (14 presenze in Serie B)

Mauro COPPOLARO

Mauro Coppolaro

Numero di maglia: 6

Posizione in campo: Difensore centrale

Nato a: Benevento

Data di nascita: 10 marzo 1997

Club di appartenza: Udinese

Nell'ultima stagione: in prestito al Latina (20 presenze in Serie B e 1 nel campionato Primavera)

Giuseppe PEZZELLA

Giuseppe Pezzella

Numero di maglia: 14

Posizione in campo: Terzino sinistro

Nato a: Napoli

Data di nascita: 29 novembre 1997

Club di appartenza: Palermo

Nell'ultima stagione: 10 presenze in Serie A e 1 in Coppa Italia

Federico DIMARCO

Federico Dimarco, in gol contro lo Zambia

Numero di maglia: 3

Posizione in campo: Terzino sinistro

Nato a: Milano

Data di nascita: 10 novembre 1997

Club di appartenza: Inter

Nell'ultima stagione: in prestito all'Empoli (12 presenze in Serie A e 1 in Coppa Italia)

Riccardo MARCHIZZA

Riccardo Marchizza

Numero di maglia: 19

Posizione in campo: Difensore centrale

Nato a: Roma

Data di nascita: 26 marzo 1998

Club di appartenenza: Roma

Nell'ultima stagione: 1 presenza in Europa League, 22 presenze nel campionato Primavera, 6 in Coppa Italia Primavera, 1 in Supercoppa Primavera, 5 in UEFA Youth League

Leonardo SERNICOLA

Leonardo Sernicola

Numero di maglia: 13

Posizione in campo: Terzino sinistro

Nato a: Civita Castellana (Viterbo)

Data di nascita: 30 luglio 1997

Club di appartenenza: Ternana

Nell'ultima stagione: 6 presenze in Serie B e 2 in Coppa Italia; da gennaio in prestito all'Unicusano Fondi (5 presenze in Lega Pro)

CENTROCAMPISTI

Il capitano Mandragora guida la squadra al centro della mediana. In rosa ci sono Bifulco, Ghiglione, Pessina, Vitale e Cassata, convocato al posto dell'infortunato Simone Minelli dell'Albinoleffe. Barella è stato invece costretto ad abbondare il gruppo per una frattura al polso, durante il secondo match del girone contro il Sudafrica.

Rolando MANDRAGORA (capitano)

Il capitano Rolando Mandragora

Numero di maglia: 8

Posizione in campo: Centrocampista centrale

Nato a: Napoli

Data di nascita: 29 giugno 1997

Club di appartenenza: Juventus

Nell'ultima stagione: 1 presenza in Serie A e 2 nel campionato Primavera

Mattia VITALE

Mattia Vitale

Numero di maglia: 15

Posizione in campo: Centrocampista centrale

Nato a: Bologna

Data di nascita: 1 ottobre 1997

Club di appartenenza: Juventus

Nell'ultima stagione: in prestito al Cesena (21 presenze in Serie B e 3 in Coppa Italia)

Matteo PESSINA

Matteo Pessina

Numero di maglia: 11

Posizione in campo: Centrocampista centrale

Nato a: Monza

Data di nascita: 21 aprile 1997

Club di appartenenza: Milan

Nell'ultima stagione: in prestito al Como (36 in Lega Pro, 2 in Coppa Italia, 3 in Coppa Italia Lega Pro)

Francesco CASSATA

Francesco Cassata

Numero di maglia: 16

Posizione in campo: Centrocampista centrale

Nato a: Sarzana (La Spezia)

Data di nascita: 16 luglio 1997

Club di appartenenza: Juventus

Nell'ultima stagione: in prestito all'Ascoli (36 presenze in Serie B)

Paolo GHIGLIONE

Paolo Ghiglione

Numero di maglia: 18

Posizione in campo: Centrocampista di destra

Nato a: Voghera (Pavia)

Data di nascita: 2 febbraio 1997

Club di appartenenza: Genoa

Nell'ultima stagione: in prestito alla Spal (7 presenze in Serie B e 1 in Coppa Italia)

Nicolò BARELLA

Nicolò Barella ha abbandonato il Mondiale per infortunio dopo due giornate

Numero di maglia: 4

Posizione in campo: Centrocampista centrale

Nato a: Cagliari

Data di nascita: 7 febbraio 1997

Club di appartenenza: Cagliari

Nell'ultima stagione: 28 presenze in Serie A e 2 in Coppa Italia

Ha concluso il Mondiale per infortunio dopo due gare

ATTACCANTI

Tanta qualità e potenza in avanti, con Orsolini, Panico, Favilli, Vido e Bifulco.

Riccardo ORSOLINI

Riccardo Orsolini, 4 gol nelle ultime 4 gare del Mondiale

Numero di maglia: 7

Posizione in campo: Ala destra

Nato a: Ascoli Piceno

Data di nascita: 24 gennaio 1997

Club di appartenenza: Juventus (acquistato il 30 gennaio 2017)

Nell'ultima stagione: 41 presenze in Serie B e 1 in Coppa Italia (è ufficialmente rimasto in prestito dal 31 gennaio 2017)

Giuseppe PANICO

Giuseppe Antonio Panico

Numero di maglia: 17

Posizione in campo: Punta centrale

Nato a: Ottaviano (Napoli)

Data di nascita: 10 maggio 1997

Club di appartenenza: Genoa

Nell'ultima stagione: in prestito al Cesena (15 presenze in Serie B, 2 in Coppa Italia e 3 nel campionato Primavera)

Andrea FAVILLI

Andrea Favilli

Numero di maglia: 9

Posizione in campo: Punta centrale

Nato a: Pisa

Data di nascita: 17 maggio 1997

Club di appartenenza: Livorno

Nell'ultima stagione: in prestito all'Ascoli (30 presenze in Serie B)

Luca VIDO

Luca Vido, autore del gol vittoria contro lo Zambia

Numero di maglia: 10

Posizione in campo: Punta centrale

Nato a: Bassano del Grappa (Vicenza)

Data di nascita: 3 febbraio 1997

Club di appartenenza: Milan

Nell'ultima stagione: 14 presenze nel campionato Primavera e 1 in Coppa Italia Primavera; da gennaio in prestito al Cittadella (12 presenze in Serie B)

Alfredo BIFULCO

Alfredo Bifulco

Numero di maglia: 20

Posizione in campo: Ala destra

Nato a: Ottaviano (Napoli)

Data di nascita: 19 gennaio 1997

Club di appartenenza: Napoli

Nell'ultima stagione: in prestito al Carpi (20 presenze in Serie B e 1 in Coppa Italia)