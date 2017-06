L'Inter punta Petagna e Martinez per il ruolo di vice-Icardi. I nerazzurri potrebbero sferrare l'affondo all'apertura del calciomercato.

1 condivisione 0 stelle

4 ore fa di Massimiliano Rincione

Roger Martinez o Andrea Petagna? Tra uno di questi due nomi potrebbe uscir fuori il prossimo vice-Icardi. Gli addi di Palacio e Gabigol lasceranno i nerazzurri con una sola punta di ruolo in organico - escludendo il giovane Pinamonti - rendendo così necessario un acquisto nel prossimo calciomercato. Due i nomi studiati dall'accoppiata Sabatini-Ausilio: il primo è quel Roger Martinez già in orbita Inter, attualmente in forza al Jiangsu Suning. Il centravanti colombiano fu convinto ad accettare la proposta degli asiatici proprio dall'attuale ds meneghino, il quale gli promise di portarlo in Italia dopo aver svolto un'annata di transizione nella Chinese Super League. Il recente trend negativo in cui il Jiangsu è incappato potrebbe poi favorire l'addio dell'ex Racing Avellaneda.

Roger Martinez potrebbe dunque ripercorrere la strada segnata dal difensore anglo-australiano Trent Sainsbury, sbarcato all'Inter nello scorso calciomercato di riparazione e proveniente proprio dal Jiangsu. Non bisogna però scartare a priori l'ipotesi italiana, con Andrea Petagna che potrebbe decidere di prendersi la sua rivincita vestendo i colori nerazzurri. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, l'attaccante oggi all'Atalanta era stato bocciato forse troppo frettolosamente dal Diavolo, che aveva ben pensato di cederne il cartellino a diverse compagini di Serie B dove, Ascoli escluso, il centravanti di Trieste ha comunque fatto un po' di fatica. I margini di crescita dell'ex bomber del vivaio rossonero si erano però già palesati tra le fila dei marchigiani, trovando definitiva conferma alle dipendenze della sorprendente Dea di Gian Piero Gasperini.

Inter? Non saprei dire, bisognerebbe chiedere all'Atalanta ed anche al mio procuratore. Vedremo cosa accadrà dopo l'Europeo Under-21.

Così si era espresso Andrea Petagna al termine di Italia-San Marino, gara amichevole della Nazionale maggiore in cui, tra l'altro, è anche riuscito a mettere a segno una rete. Destano qualche perplessità le capacità realizzative del giocatore, andato in doppia cifra soltanto una volta nel corso della sua giovane carriera. Non bisogna tuttavia farsi ingannare dal ruolino di marcia dell'attaccante orobico, che può vantare ben 9 assist messi a segno nel corso della stagione appena terminata (a dispetto dei 5 gol siglati). Più attaccante di movimento che goleador puro, Petagna è stato il fulcro della manovra offensiva dell'Atalanta targata "Gasp": quasi tutte le azioni che hanno poi portato alle reti dei bergamaschi hanno infatti registrato lo zampino del puntero trentino, bravo a portarsi dietro i centrali avversari favirendo gli ottimi score dei vari Kessié, Caldara, Conti e Gomez.

Calciomercato Inter: i nomi del duo Sabatini-Spalletti

Non solo il vice-Icardi però nei pensieri dell'accoppiata Sabatini-Spalletti, ormai pronta a ricomporre anche all'Inter un binomio già fruttuoso ai tempi della Roma. Le cessioni di alcuni ex titolari quali Brozovic e Murillo porteranno nelle casse nerazzurre un bottino assai ingente, al quale potrebbero aggiungersi i circa 60 milioni della probabile cessione di Perisic, destinato a lasciare Milano nonostante il gradimento del nuovo tecnico. Buio totale invece sul calciomercato in entrata, con la società meneghina concentrata al momento sugli ultimi dettagli legati all'arrivo di Luciano Spalletti.

Vota anche tu! Luciano Spalletti riuscirà a riportare l'Inter in Champions League? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Luciano Spalletti riuscirà a riportare l'Inter in Champions League? Condividi



Immobilismo che rischia di far saltare alcuni degli affari studiati nelle scorse settimane. Assai emblematico ad esempio il caso di Pepe, centrale in scadenza di contratto con il Real Madrid e da tempo bloccato dall'Inter. Bloccato, appunto, ma non ufficializzato: proprio per questa ragione il PSG starebbe chiudendo l'accordo con il difensore lusitano - secondo quanto riferito da Marca - sulla base di un accordo biennale. In stallo anche le situazioni Conti, Dalbert e James Rodriguez, con quest'ultimo che sarebbe finito nel mirino di Chelsea e Juventus.