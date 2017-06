La sua firma era vicina, c'era già l'accordo verbale, ma il Paris Saint-Germain si è inserito sul più bello. Pepe non sarà un giocatore dell'Inter, il difensore portoghese si trasferirà nella prossima sessione di calciomercato tra le fila dei vicecampioni di Francia. A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo Marca, che sottolinea come i nerazzurri avessero però allentato la presa sul calciatore in scadenza il prossimo 30 giugno.

Ma nel calciomercato il colpo di scena è dietro l'angolo, finché non c'è la firma sul contratto può succedere di tutto. E così è andata anche stavolta. Unai Emery, tecnico del Psg, ha fatto pressione sulla sua società affinché affondasse il colpo. L'incontro decisivo si è svolto sabato a Cardiff, sede della finale di Champions League. Il procuratore di Pepe, Jorge Mendes, si è seduto a un tavolo con il patron dei parigini Nasser Al Khelaifi e la fumata bianca è arrivata subito: il 34enne firmerà un biennale.

Il difensore lusitano stava valutando anche un'offerta dalla Cina, precisamente dall'Hebei Fortune di Lavezzi e Gervinho, ma alla fine ha scelto di rimanere in Europa per arrivare al meglio ai prossimi Mondiali di Russia 2018. Lascia il Real Madrid dopo 334 presenze e una bacheca piena di trofei: 2 Champions League, 2 campionati spagnoli, 2 coppe di Spagna, 2 Supercoppa spagnole, 2 Mondiali per Club e 1 Supercoppa europea. Resterà nella storia dei blancos.