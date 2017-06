Con l'Atletico Madrid che ha il divieto di operare sul calciomercato, Antoine Griezmann ha deciso di restare in biancorosso per non mettere in difficoltà il club.

1 condivisione 0 stelle

5 ore fa di Elmar Bergonzini

Gesto d’amore e di rispetto. Griezmann non è un calciatore comune. Non lo è tecnicamente, ma non lo è nemmeno umanamente. Perché ora che club e tifosi hanno bisogno di lui, lui c’è. Non volta le spalle. Anzi, porge la mano per aiutare la società a ripartire in un momento di evidente difficoltà.

Perché l’Atletico Madrid non sta vivendo un momento facile. Un po’ perché il Real Madrid ha vinto sia il campionato che la Champions League, un po’ perché i colchoneros non potranno fare alcuna operazione in entrata sul calciomercato. La conferma è arrivata la scorsa settimana, su decisione inappellabile del Tas.

L’Atletico Madrid ha infranto il regolamento (nello specifico gli articoli 5, 9, 19 e 19 bis) sulla compravendita di calciatori di età inferiore ai 18 anni. Per questo ora ne dovrà pagare le conseguenze.

Calciomercato Atletico Madrid, Griezmann resta

Griezmann all'Atletico Madrid deve molto. Lì è esploso definitivamente. Prima, alla Real Sociedad, andava bene ma non era ancora così determinante. Da quando si è trasferito a Madrid è maturato fino a diventare fondamentale anche per la nazionale francese, che la scorsa estate ha trascinato fino alla finale degli Europei. Per questo, perfino quando a inizio anno Griezmann era in difficoltà e segnava poco (nemmeno un gol in campionato da ottobre a gennaio), è comunque rimasto il punto fermo della squadra e Simeone non lo ha mai messo in discussione.

Già quando è arrivata la conferma del blocco del calciomercato, il francese si era dimostrato molto solidale con l'Atletico Madrid, pubblicando un tweet con un messaggio molto chiaro: uniti più che mai. Con sole quattro parole dimostrò e dichiarò il proprio amore per il club. E ora, intervistato da Telefoot, rincara la dose:

Questo è un momento difficile per il club, per i compagni di squadra. Sarebbe un brutto scherzo partire. Insieme al mio consulente, Eric Olhats, ho deciso di restare anche nella prossima stagione.

Lo voleva il Manchester United, la trattativa era anche piuttosto avanzata, e dopo l'infortunio di Ibrahimovic era evidente che i Red Devils avrebbero puntato moltissimo su di lui. Ma Griezmann non poteva lasciare l'Atletico Madrid ora che ha il calciomercato bloccato. Non ha mai pensato di voltargli le spalle.