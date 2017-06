Il vero obiettivo del calciomercato del Bayern è Alexis Sanchez, ma Wenger non vuole lasciarlo andare: "Piuttosto va via a parametro zero tra un anno".

2 ore fa di Elmar Bergonzini

L’uomo giusto nel posto sbagliato. Alexis Sanchez è il vero grande obiettivo di calciomercato del Bayern Monaco. I bavaresi lo vogliono perché sa giocare sulla fascia (e potrebbe quindi essere un’ottima alternativa di Robben e Ribery) ma al tempo stesso può esser utilizzato come punta. Proprio la duttilità è il suo grande pregio.

Già, perché nella rosa del Bayern Monaco manca una vera alternativa a Robert Lewandowski e i bavaresi ne hanno pagato le conseguenze in Champions League. Il polacco ha saltato l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid e la squadra di Ancelotti ha perso 1-2 sbagliando un calcio di rigore e sprecando varie palle gol. Con una vera alternativa di Lewa oggi i campioni d’Europa potrebbero essere loro.

Per questo il primo nome sulla lista degli acquisti del Bayern Monaco è proprio quello di Sanchez. Sarebbe un grandissimo colpo perché ha tutto quello che ai bavaresi manca. E specie in questa stagione ha dimostrato di essere maturato molto sotto porta. C’è solo un problema: l’Arsenal.

Calciomercato Bayern Monaco, difficoltà nella trattativa per Sanchez

Vidal ha ammesso in Cile che da tempo sta provando a convincere il suo compagno di nazionale a trasferirsi al Bayern Monaco.

Se vuole confrontarsi con i migliori deve venire da noi.

Alexis in Baviera ci andrebbe volentieri, ma la trattativa di calciomercato non è affatto facile. I Gunners, che nei giorni scorsi hanno confermato che andranno ancora avanti con Arsene Wenger in panchina, non vogliono vendere Sanchez per nessuna cifra. A Londra sanno che per ripartire dovranno trattenere il loro giocatore più forte.

Lo ha confermato proprio Wenger, che come ogni manager dei club inglesi ha pieni poteri in sede di mercato. Per quel che riguarda l’Arsenal deciderà tutto lui. Sia in entrata che in uscita. E in un’intervista a Beinsport il tecnico francese è stato chiaro:

Sia Sanchez che Ozil resteranno qua. Anzi, speriamo che prolunghino il contratto. Non avremmo comunque problemi a perderli a 0 fra un anno.

Già, perché hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2018. Il Bayern Monaco ovviamente non mollerà la presa. Continuerà a trattare, a mettere sul piatto fino a 50 milioni pur di prendere Sanchez, ma l’Arsenal potrebbe comunque rifiutare qualsiasi offerta. L’uomo giusto nel posto sbagliato. Alexis Sanchez sarà protagonista del prossimo calciomercato, ma rischia di ritrovarsi ingabbiato.