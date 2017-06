Il Bayer Leverkusen, reduce da una stagione fallimentare, verrà smantellato. E sembra che a partire saranno i migliori: Chicharito, Calhanoglu e Bellarabi.

6 ore fa di Elmar Bergonzini

Reset. Poi si riparte. Dopo una stagione altamente deludente il Bayer Leverkusen deve rifondare. Per farlo prima dovrà vendere. Tanto, quasi tutto. Perché sono parecchi i giocatori che non vogliono più restare. Il ciclo è finito, e tenere giocatori demotivati non sarebbe affatto produttivo.

Il calciomercato del Leverkusen sarà particolarmente vivace: il club non ha bisogno di vendere per fare cassa, lo deve fare perché i giocatori non credono più nel progetto. E senza le coppe europee i più forti non restano. Anche se a dirla tutta è un controsenso: se le Aspirine hanno fallito la colpa è prevalentemente la loro.

I giocatori con la valigia in mano sono tanti. Perfino Hakan Calhanoglu, che ha appena scontato i quattro mesi di squalifica inflittagli dalla Fifa. Il Bayer Leverkusen non vuole tenerlo, perché sa che non sarebbe più il massimo. Il rapporto è logoro, portarlo avanti sarebbe solo controproducente. Oltre al turco nella finestra di calciomercato partiranno anche il Chicharito Hernandez e Karim Bellarabi.

Il primo a partire sarà il Chicharito. La sua stagione è stata disastrosa. In molti dicono non si sia mai inserito bene nello spogliatoio, in due anni non è mai andato a una delle cene organizzate dalla squadra, e perfino a Natale ha dato forfait. È un professionista, nessuno in società si aspetta gesti d’amore. Ha dato il suo nel primo anno, in questa stagione però ha fallito. Nelle ultime 13 giornate di Bundesliga ha segnato un solo gol, in 26 presenze ha timbrato il cartellino solo in 7 partite. Troppo poco. E quando il Bayer Leverkusen era a rischio retrocessione lui si è tirato indietro: tre sole presenze da aprile in poi. Più per mal di pancia che per infortuni veri o scelta tecnica. Per 15 milioni può partire. Nell’estate del 2015 lo avevano cercato Lazio, Roma e Milan. A 29 anni, e a quella cifra, potrebbe essere ancora un buon colpo.

Diverso il discorso per Bellarabi. Arrivato in nazionale, non vuole perdere l’occasione di partire con Low per il mondiale dell’anno prossimo, e in questo momento il Bayer Leverkusen gli sta stretto. Vuole mettersi in mostra, ha bisogno di stimoli, altrimenti rischia di appiattirsi e di perdere il treno. Per 30 milioni può partire. Varie squadre vorrebbero rinforzarsi prendendolo in questa finestra di calciomercato. Pronto a fare i bagagli anche Calhanoglu. Nei 4 mesi di squalifica non ha mai speso una parola per i compagni. Ha pensato a se stesso; si è sposato (legittimo), è andato in vacanza, ma ha trasmesso la sensazione di non crederci più. Bravissimo su calcio di punizione, se in forma, Calhanoglu è uno dei trequartisti migliori del panorama europei. Per lui non è stato fissato un prezzo, ma come per Bellarabi e Chicharito è difficile che il Leverkusen spari alto. Perché in società sanno che devono vendere, e che lo devono fare in fretta per poter reinvestire. Reset. Poi si riparte.