Secondo Le Parisien, il club catalano avrebbe messo nel mirino l'argentino del Paris Saint-Germain. E Messi sarebbe già al lavoro per convincerlo.

8 ore fa di Marco Ercole

I rumors di calciomercato crescono inevitabilmente d'intensità e lo faranno progressivamente giorno dopo giorno. Tanti i club che devono rinforzarsi, in particolare quelli di altissimo livello usciti a mani vuote (o quasi) dalla stagione appena conclusa. In questa categoria rientra ovviamente il Barcellona, ancora più motivata dopo il doblete (Liga e Champions League) realizzato dai rivali per eccellenza del Real Madrid.

La società catalana vuole intervenire sul calciomercato con degli acquisti importanti per recuperare terreno sulle Merengues. Non è però così semplice migliorare una squadra come il Barcellona, per riuscirci occorrono acquisti di qualità superiore alla media.

E tra questi, secondo il quotidiano francese Le Parisien, c'è anche Angel Di Maria del Paris Saint-Germain e, soprattutto, ex Real Madrid. Sarebbe lui l'indiziato principale per ricoprire il posto che dovrebbe essere lasciato libero da Arda Turan, diventando di fatto un titolare aggiunto capace di ricoprire praticamente ogni ruolo dal centrocampo in su. Non è certo un'operazione "low cost", visto che i suoi precedenti trasferimenti hanno mosso prima 75 milioni (dal Manchester United al Real Madrid) e 63 (dalle Merengues al Psg).

Calciomercato, Messi chiama Di Maria a Barcellona

Messi e Di Maria, insieme negli allenamenti dell'Argentina

Non è una novità, comunque, che il Barcellona abbia un debole per Di Maria. Già ai tempi del Manchester United aveva fatto un tentativo, ma poi l'argentino scelse il Real Madrid e non se ne fece più niente. Adesso però i tempi potrebbero essere maturi per celebrare questo matrimonio, anche perché in Catalogna sanno di avere un alleato prezioso come Leo Messi, che nel ritiro dell'Argentina inizierà a fare da "mediatore" con il connazionale.

La concorrenza d'altronde è molto alta, su Di Maria ci sono Juventus, Inter, Milan, Manchester United, Manchester City e, qualche tempo fa, si era parlato anche di un clamoroso ritorno al Real Madrid. Ha l'imbarazzo della scelta, insomma, il talento argentino. Che qualche giorno fa, però, si è lasciato andare a una dichiarazione d'amore verso il Paris Saint-Germain:

La mia avventura continuerà a Parigi. L'obiettivo è vincere la Champions League, speriamo di avere nella prossima stagione la nostra rivincita sul Barcellona.

Non proprio le dichiarazioni di un giocatore che vuole andarsene. Ma il calciomercato è pieno di colpi di scena e ripensamenti. Soprattutto, poi, se a indurli è un certo Leo Messi.