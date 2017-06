Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo la maxi-rissa in gara-1 della finale Scudetto tra Pescara e Luparense: anni di squalifiche per i dirigenti abruzzesi.

di Andrea Centogambe

calcio a 5. Nella giornata odierna erano attese le decisioni del Giudice Sportivo Renato Giuffrida dopo la maxi rissa di gara-1 della finale Scudetto, Stangata sul Pescara. Nella giornata odierna erano attese le decisioni del Giudice Sportivo Renato Giuffrida dopo la maxi rissa di gara-1 della finale Scudetto, vinta dalla Luparense ai tiri di rigore. Si giocava nella casa degli abruzzesi, al Pala Giovanni Paolo II, campo che è stato squalificato fino al 31 dicembre 2017.

Non solo, il ds e vicepresidente del Delfino, Matteo Iannascoli, e il magazziniere Fabio Moggia sono stati squalificato fino al 30 giugno 2018, il presidente Danilo Iannascoli fino al 30 ottobre 2017, l'addetto agli spazzoloni Francesco Chiavarolisette fino al 31 dicembre 2017, il dirigente Marco Troilo fino al 31 luglio.

Per quanto riguarda i giocatori, Ricardo Caputo del Pescara e Roberto Tobe della Luparense (iniziali protagonisti della rissa) sono stati squalificati fino al 30 novembre 2017, Cristian Borruto (Pescara) fino al 31 dicembre 2017. Due turni di stop per gli allenatori Fulvio Colini (Pescara) e David Marin (Luparense).

Il Pescara è stato inoltre sanzionato con 5mila euro di ammenda, la Luparense con 1500 euro. Le decisioni del giudice arrivano due giorni dopo il comunicato del patron Iannascoli in cui annunciava la sospensione immediata degli allenamenti e della partecipazione del Pescara alla finale Scudetto. Ad oggi è quindi ancora in dubbio lo svolgimento di gara-2, in diretta su Fox Sports mercoledì 7 giugno alle 20.30 da Bassano del Grappa (Vicenza).