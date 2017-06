Il capitano dei bianconeri torna sulla finale di Champions League: "Non siamo ancora al livello del Real Madrid. Se perdi 4-1 vuol dire che hai sbracato...".

di Daniele Minuti

In casa Juventus si pensa ancora alla sconfitta nella finale di Champions League contro il Real Madrid. Nell'ambiente bianconero c'è grande delusione, non soltanto per non essere riusciti a vincere la coppa dalle grandi orecchie ma anche perché a Cardiff si è vista nuovamente la distanza con una big europea come la squadra spagnola.

Tra i più amareggiati c'è sicuramente il capitano Gigi Buffon. Il portiere della Nazionale è alla sua terza finale di Champions League e sa che a 39 anni quella di Cardiff potrebbe essere stata l'ultima possibilità di alzare uno dei pochi trofei che manca nella sua bacheca.

In un'intervista Buffon ha espresso tutto il suo rammarico e ha dichiarato che probabilmente alla Juventus manca ancora qualcosa nelle partite che contano in campo europeo.

Juventus, Buffon: "Pensavamo di giocarcela alla pari"

Buffon è alla sua terza sconfitta in finale di Champions League

Dopo le finali di Manchester contro il Milan e di Berlino contro il Barcellona, Buffon è di nuovo costretto ad analizzare una cocente delusione in Champions League. Ai taccuini della Gazzetta dello Sport, il capitano di Juventus e Nazionale ha parlato così:

Mi dispiace aver perso male: perdere di misura ti fa capire che sei sempre al loro livello. Se perdi 4-1 invece significa che hai sbracato.

L'insoddisfazione del portiere è amplificata dalle aspettative che questa volta c'erano sulla squadra bianconera. Il cammino in Champions era stato di altissimo livello, permettendo alla Juve di arrivare in finale da imbattuta con la miglior difesa del torneo e dopo aver eliminato meritatamente il Barcellona nei quarti di finale.

Pensavamo di giocarcela alla pari. Ma quando una squadra ti schiaccia e tu non riesci ad avere le armi per rispondere significa che c’è un peso specifico differente.

Buffon ha ammesso che fra la Juventus e il Real Madrid c'è ancora una grande differenza in Europa, non solo a livello tecnico.

Le squadre che hanno l’abitudine a vincere certe partite sono anche fortunate, ogni episodio gli va bene. Un po' quel che succede a noi in Italia: quando hai un certo tipo di consapevolezza e certezza, le cose vanno bene a te e meno agli altri.

Eppure Buffon non ha intenzione di abbandonare la speranza, anche se sa che sarebbe difficilissimo raggiungere la terza finale di Champions League in quattro anni.