Il Borussia Dortmund ha sciolto le riserve: sarà il tecnico dell'Ajax Peter Bosz a prendere il posto di Thomas Tuchel sulla panchina giallonera.

2 ore fa di Massimiliano Rincione

Il Borussia Dortmund ha preso la sua decisione. Con l'addio di Thomas Tuchel ormai ampiamente somatizzato, il club giallonero avrebbe accelerato i tempi per arrivare ad un accordo con Peter Bosz, tecnico dell'Ajax finalista in Europa League. Profilo apprezzato dalla società e dalla grande propensione al lavoro con i giovani, Bosz incarna perfettamente il prototipo d'allenatore ricercato dal BVB, che avrebbe così modo di continuare a lavorare sulle filosofie di Klopp e del già citato Tuchel. Il tecnico ex Vitesse arriva però in Bundesliga con l'etichetta di alternativa di lusso, essendo quest'ultimo stato realmente valutato soltanto dopo il no del Nizza per Lucien Favre.

Nonostante un contratto con l'Ajax in scadenza a giugno 2019, Boesz avrà dunque modo di misurarsi con la realtà tedesca dopo la fugace avventura da calciatore all'Hansa Rostock. Profeta e adepto del 4-3-3 di olandese tradizione, dovrà fare i conti con un Borussia Dortmund ormai giunto alle porte dell'ennesima rivoluzione. La probabile partenza di Pierre-Emerick Aubameyang in direzione Paris Saint-Germain porterà in dote un tesoretto da circa 70 milioni di euro: tale cifra dovrà essere reinvestita con sagacia e oculatezza dal dg Joachim Watzke, il quale dovrà regalare al nuovo tecnico un centravanti compatibile con la sua filosofia di gioco.

José Mourinho stringe la mano a Peter Boesz al termine di Ajax-Manchester United. La finale di Europa League è stata con tutta probabilità l'ultima partita del tecnico olandese sulla panchina dei lancieri.

Starà duNque a Peter Boesz trasformare i vari Isak, Mor e Pulisic nei nuovi Aubameyang, Reus e Gotze. Un compito arduo, ma non impossibile se si guarda al lavoro del tecnico olandese sulla panchina dell'Ajax: tantissimi infatti sono stati i giovani esplosi sotto la sua gestione, da André Onana a Bertrand Traoré, passando per i vari Davinson Sanchez, Hakim Ziyech e Kasper Dolberg. Si movimenta il valzer delle panchine europee, che registra il probabile arrivo di Boesz al Borussia Dortmund dopo quello ufficiale di Ernesto Valverde al Barcellona. Occhi puntati anche sulle situazioni nostrane, con Inter e Roma che dovranno necessariamente sciogliere le riserve nei prossimi giorni. Nerazzurri che, salvo sorprese, ripartiranno da Luciano Spalletti. Più incerto invece il futuro dei capitolini, che si trovano attualmente coinvolti in un braccio di ferro con il Sassuolo per Eusebio Di Francesco.

Borussia Dormund: la rivoluzione parte da Boesz

L'addio di Tuchel e il conseguente arrivo di Boesz non sono altro che i primi atti di quella che sarà la rivoluzione che il direttore generale Watzke ha studiato per il suo Borussia Dortmund. Detto dell'ormai probabile addio di Aubameyang, non bisogna escludere possibili offerte per Pusilic e Dembele, i quali potrebbero anche lasciare la Bundesliga in caso di proposte indecenti. Da monitorare poi anche la situazione legata a Marco Reus, attualmente ai box per l'ennesimo problema fisico ma il cui fascino sul mercato non sembra essere in discussione.