Il Kaiser ha vinto il Mondiale, tre volte di fila la Coppa dei Campioni e due Palloni d'Oro. Eppure doveva andare al Monaco 1860: il trasferimento saltò per un pugno...

16 ore fa di Elmar Bergonzini

L’Imperatore. Il regno del calcio è suo. Se lo è preso con classe ed eleganza. Ora è in disparte, ma un vero erede non c’è ancora né ci sarà mai. Troppe le sue qualità. Impossibili da riassumere tutte insieme in un unico giocatore. Franz Beckenbauer non era solo un campione, non era solo un signore del calcio: lui è il Kaiser. L’Imperatore appunto.

Beckenbauer è molto più di una leggenda della Bundesliga, è una leggenda del calcio. Al punto che è riuscito a vincere i campionati del mondo sia da giocatore che da allenatore. Oltre a vincere tre volte di fila la Coppa dei Campioni col Bayern Monaco e a laurearsi per cinque volte campione di Germania.

Ma il successo di Franz non è un caso. Aveva il talento nel DNA. Anche lo zio Alfons giocava a calcio a buoni livelli. Ma la storia del Kaiser nasce molto prima, e, come sempre accade in questi casi, è avvolta dal mito. Un episodio che improvvisamente ne ha cambiato non solo la carriera, ma tutta la vita. E la storia del Bayern Monaco.

Franz Beckenbauer, l’ascesa del Kaiser

Da giovane Beckenbauer giocava per il Monaco 1906, un piccolo club della città. Nel 1958, quando aveva 13 anni, decise di unirsi al Monaco 1860, una delle società tedesche che vanta da sempre uno dei migliori settori giovanili. Proprio durante una partita di campionato contro il Monaco 1860 però Beckenbauer decise di annullare il proprio trasferimento. Litigò infatti con Gerhard König (il cui cognome curiosamente significa Re) che colpì il piccolo Franz in faccia con un pugno. Beckenbauer decise quindi di andare al Bayern Monaco, che proprio grazie a lui divenne il club migliore della città prima e d’Europa poi. Ma andiamo con ordine.

A soli 18 anni l’esordio con la Prima Squadra: i bavaresi vinsero 4-0 con il St. Pauli e Franz segnò subito il suo primo gol. Nel 1964-65 trascina il Bayern alla vittoria della seconda divisione tedesca, portando il club per la prima volta in Bundesliga. Va precisato però che in quella squadra, oltre a lui, c’erano anche altre leggende del calcio tedesco come Sepp Maier e Gerd Müller. Non un caso quindi che nella sua prima stagione in Bundesliga il Bayern Monaco, seppur neopromosso, chiuse il campionato al terzo posto, vincendo la Coppa di Germania. Nella finale contro il Meidericher Franz segnò un gol. Era il più elegante giocatore dei bavaresi, quello col tocco di palla più sofisticato. E fu proprio Beckenbauer a segnare il primo gol del Bayern Monaco in Bundesliga direttamente su calcio di rigore. Nel 1967 il Bayern vinse la Coppa delle Coppe, dimostrando di essere un club in incredibile ascesa. Nel 1969 i bavaresi riuscirono a vincere la Bundesliga, certificando il sorpasso al Monaco 1860 come miglior club della città.

Nel 1970 Beckenbauer si spostò dal centrocampo a libero, ma anche da lì era fondamentale per le azioni offensive del Bayern. Lui che portava palla, lui che impostava, lui che disegnava calcio. Gli uno-due con Müller erano indifendibili per qualsiasi squadra. E dal 1972 al 1974 i bavaresi vinsero tre volte di fila il campionato. Proprio il 1974 il suo anno migliore. Oltre alla Bundesliga vinse la Coppa dei Campioni e poi il Mondiale. Lui e Müller dimostrarono però che potevano dominare il mondo a lungo: nel 1975 e nel 1976 il Bayern vinse la Coppa dei Campioni per la seconda e per la terza volta. Lui l’artefice principale: nel 1972 e nel 1976 vinse il pallone d’oro. Nel 1977 si trasferì ai New York Cosmos, dove si ritrovò a giocare con Chinaglia e Pelé. Vinse altri tre campionati, entrando nella National Soccer Hall of Fame.

Diventato allenatore, continuò a collezionare successi. Nel 1986 portò la Germania fino alla finale dei Mondiali, persa per 3-2 contro l’Argentina. Nel 1990 ottenne però la propria rivincita. Sconfisse infatti la nazionale guidata da Diego Armando Maradona nella finale di Roma battendola per 1-0. Da allenatore del Bayern Monaco vinse invece un campionato e una Coppa Uefa.

Il Kaiser, soprannominato così dal 1968 quando, in occasione di un’amichevole a Vienna, Beckenbauer venne fotografato accanto al mezzobusto di Kaiser Franz, ha dei numeri impressionanti, non soltanto per quel che riguarda i successi. In 12 anni da calciatore del Bayern Monaco saltò appena 12 partite di Bundesliga. Capitano della Germania campione del mondo del 1974, fu il primo tedesco a raggiungere quota 100 in nazionale. Nel 1994 è diventato presidente onorario del Bayern Monaco. Da poco più di un anno si è allontanato dal calcio per riposarsi. Lascia spazio agli altri. Da bravo Imperatore. Il regno del calcio però resta suo.