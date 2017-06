L'ultimo a riuscire in questa impresa era stato Arrigo Sacchi, ma si trattava ancora di Coppa Campioni. E l'accoppiata con la Liga mancava al Real Madrid dal 1958.

di Marco Ercole

La dodicesima del Real Madrid vinta contro la Juventus, o meglio la Duodecima, per dirla alla madrilena, sarà ricordata per essere quella dei record. Quelli di Cristiano Ronaldo, capace di andare a segno in tre finali diverse, ma anche quelli di Zinedine Zidane, il predestinato.

Lui è stato capace (in un anno e mezzo di carriera, è bene sottolinearlo) di raggiungere un risultato che nessuno prima di lui era riuscito a ottenere nella storia della Champions League e un altro che a Madrid non vedevano addirittura dal 1958.

Andiamo però con ordine, partendo dal primo storico traguardo: il francese, nei suoi neanche due anni d'attività da allenatore, è riuscito a vincere due Champions League di seguito, unico nella storia a ottenere un simile risultato. L'ultimo in epoca moderna a farlo era stato Arrigo Sacchi con il Milan, negli anni 1989 e 1990, ma si trattava ancora di Coppa Campioni, visto che la Champions League nacque nella stagione 1992/1993.

Zidane, ha vinto la seconda Champions League consecutiva con il Real Madrid

Champions League, il predestinato Zidane

Contando anche la vecchia versione della Coppa dalle grandi orecchie, Zidane è riuscito anche a eguagliare Helenio Herrera, fino a questo momento unico francese (seppur naturalizzato, visto che il "Mago" era nato in Argentina) ad aver raggiunto (e vinto) due finali consecutive, con l'Inter nelle stagioni 1963/64 e 1964/65. Proprio i nerazzurri, il Benfica, il Liverpool, il Nottingham Forest e il Milan, sono le uniche squadre ad aver già realizzato questa doppietta nel passato.

Adesso Zidane potrà provare a raggiungere i tris messi a segno dall'Ajax (tra il 1971 e il 1973) e il Bayern Monaco (tra il 1974 e il 1976), per raggiungere il secondo miglior risultato di sempre della storia del calcio.

Il primo, ovviamente, appartiene proprio al Real Madrid, che riuscì ad aggiudicarsi le cinque edizioni iniziali della Coppa Campioni, tra il 1956 e il 1960. Proprio a quegli anni, precisamente al 1958, risale l'altro record eguagliato da Zidane: non succedeva da ben 59 anni, infatti, che il Real Madrid riuscisse nell'accoppiata Liga e Champions League (o Coppa Campioni). Era da 5 anni che le Merengues non riuscivano a vincere la Liga. Per riuscire a tagliare tutti questi traguardi, insomma, serviva Zizou. Il predestinato.