Nel 2003 Zidane affermò di voler vincere quattro Champions League con il Real Madrid: battendo la Juventus in finale ce l'ha fatta, anche se in tre ruoli diversi.

6 ore fa di Elmar Bergonzini

Una frase detta così e passata quasi inosservata, che quattordici anni dopo diventa incredibilmente attuale. Zinedine Zidane ha regalato la Champions League al Real Madrid. Poco più di un anno fa prese la squadra dalle mani di Rafa Benitez. Il club sembrava allo sbando, ma in 18 mesi è salito due volte sul tetto d’Europa.

Un tocco di classe, perché quando nel gennaio del 2016 Benitez venne licenziato, sembrava impossibile riportare il Real a questi livelli. La squadra sembrava scarica, sazia, alla fine di un ciclo. È diventata ancor più vincente. E con il successo di Cardiff, Zidane ha realizzato una profezia di quasi 14 anni fa.

Nel 2002 il francese decise la finale di Champions League che il Real Madrid vinse contro il Bayer Leverkusen. Fu un gol eccezionale, che regalò la nona coppa ai madrileni. Da quel momento cominciò l’ossessione dei Galacticos, che volevano la Decima. Proprio in quei giorni Zidane fece la sua promessa che ieri ha definitivamente mantenuto.

Real Madrid, si realizza la profezia di Zidane sulla Champions League

Nel 2003 Zidane venne infatti intervistato da Marca e si rivolse a tutti i tifosi:

Voglio vincere la decima Champions League, l'undicesima e la dodicesima con il Real Madrid.

D’altronde in quel periodo i Galacticos ne sembravano in grado. Casillas, Roberto Carlos, Hierro, Figo, Cambiasso, Ronaldo (il fenomeno), Raul e Zidane. Una squadra stellare. Eppure la pressione era troppa. La Decima quella squadra non riuscirà a vincerla. Né nel 2003 né negli anni successivi. Ci riuscirà solo nel 2014. Zizou si ritirò nel 2006 con la famosa testata a Materazzi e la promessa sembrava destinata a svanire. E allora cosa c’entra Zidane con la Decima?

Zidane e la Coppa Campioni vinta da giocatore

C’entra. Perché in quella stagione il francese era l’assistente di Ancelotti. Il viceallenatore. Perfino quella sera però la profezia di Zidane era ancora lontana dal compiersi. Quelle frasi erano lì, in un cassetto della memoria. Nessuno però poteva immaginare che Zizou ci sarebbe effettivamente riuscito. Ha portato il Real Madrid a vincere, dopo la nona e la Decima, anche l’undicesima e la dodicesima Champions League. È il primo allenatore ad aver vinto la competizione due volte di fila, ma soprattutto ha mantenuto la promessa. Una frase detta così e passata quasi inosservata, che quattordici anni dopo diventa incredibilmente attuale.