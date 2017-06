Rio Ferdinand attacca Sergio Ramos

Sergio Ramos ha alzato la Dodicesima Champions del Real Madrid, ma è stato anche protagonista di un episodio che ha fatto imbufalire Rio Ferdinand.

2 ore fa di Luca Capriotti

C'è una cosa che Rio Ferdinand proprio non sopporta, non riesce a farsene una ragione: l'unico modo di farlo andare fuori dai gangheri è simulare. E stavolta a farlo arrabbiare è stato Sergio Ramos.

Il capitano della squadra di Zidane ha alzato la dodicesima Champions League del Real Madrid, anche con merito, ma ha fatto arrabbiare Rio Ferdinand.

C'è un tipo di apprezzamento, di trofeo morale, che non si conquista con le Coppe ma con il comportamento. E Rio Ferdinand questa speciale coppa, a Sergio Ramos, non la farebbe alzare di certo.

Rio Ferdinand sembra ripensare con durezza a quanto non sopporti le simulazioni

Sergio Ramos, Cuadrado e l'ira di Rio Ferdinand

L'esterno della Juventus Cuadrado è stato uno dei protagonisti di questa vicenda un po' grottesca, che finisce per macchiare (una macchiolina magari, sia chiaro), sul piano del fair play, una finale che il Real Madrid ha strameritato di vincere. Già ammonito, Cuadrado va in contrasto con Sergio Ramos che accentua notevolmente l'entità del danno subito, con l'intento di chiudere con qualche minuti di anticipo i giochi.

E così accade: l'arbitro Brych si lascia trasportare dalla vistose lamentele dell'ex Siviglia ed estrae il secondo giallo per Cuadrado, che va a fare la doccia insieme a tutti i sogni bianconeri di vincere la Champions League (che forse erano sotto la doccia già da qualche minuto). Triplice fischio, e sarà proprio Sergio Ramos ad alzare la coppa dalle grandi orecchie per i Blancos.

Ma il suo gesto non è sfuggito all'ex difensore del Manchester United Rio Ferdinand, che ai microfoni di BT Sport ha espresso tutta la sua indignazione:

Ramos dovrebbe solo vergognarsi per quello che ha fatto. Spero si riveda e si vergogni. Non avrei avuto il coraggio di guardare in faccia i miei figli se avessi fatto un gesto del genere

Rio Ferdinand proprio non ce la fa, appena sente odore di simulazione, vede rosso. E non è la prima volta che se la prende così. C'era una volta, nel 2011, altro tackle verbale: quella volta toccò a Dani Alves. Pepe espulso, arbitro Stark ingannato, quella volta ad uscire in barella fu proprio l'allora blaugrana Dani Alves, ora in bianconero. E il buon Rio, anche il quel caso, non brillò per cucciolosa tenerezza: