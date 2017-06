Real Madrid "padrone dell'universo", Juventus "che crollo": le aperture dei quotidiani italiani e internazionali dopo la finale di Champions League.

15 ore fa di Stefano Fiori

Storia, anzi leggenda. Si respira a pieni polmoni, sfogliando le prime pagine dei quotidiani - sportivi e non - internazionali. All'indomani del trionfo del Real Madrid nella finale di Champions League contro la Juventus, sono in molti a inchinarsi alla squadra di Zidane: per la Duodecima, ma soprattutto per essere stata la prima a vincere due edizioni consecutive della formula moderna.

A eccezione della Catalogna (vedi le aperture di Mundo Deportivo e Sport), i giornali spagnoli si uniscono nel celebrare lo strapotere dei blancos nella massima competizione europea: As li definisce "insaziabili", per Marca sono semplicemente "i padroni dell'universo".

Cristiano Ronaldo è invece il protagonista assoluto della stampa portoghese: da "leggenda" a "eterno", i paroloni per il prossimo Pallone d'Oro in pectore si sprecano. Sentimenti agli antipodi per quanto riguarda le testate italiane: da noi prevale la delusione per l'inatteso "crollo" bianconero. Tanto da far titolare ai torinesi di Tuttosport, riferendosi alla vittoria di scudetto e Coppa Italia: "La Juve è questa".

Il trionfo Real Madrid e la "maledizione" Juventus nella finale di Champions League

A pensarci bene, un aggettivo che potrebbe accomunare la serata delle due finaliste di Champions League esiste eccome: "irreale". È il geniale gioco di parole scelto dai francesi dell'Equipe per ribattezzare un Real Madrid "senza più limiti" (come titola ABC). Ma potrebbe indicare benissimo anche l'incubo vissuto nel secondo tempo dalla Juventus: dopo aver subito appena 3 gol in tutta la competizione, i bianconeri ne hanno incassati quattro contro le merengues del grande ex Zinedine Zidane.

L'apertura di France Football online: "Il Real continua a scrivere la sua leggenda"

Un "crollo" fragoroso, inaspettato, che trova spazio sull'apertura del Corriere dello Sport. L'ennesima finale di Champions League persa dalla Vecchia Signora fa gridare invece la Gazzetta dello Sport contro la "maledizione" che continua a inseguire la Juventus. Troppo Real per i campioni d'Italia, soprattutto troppo Cristiano Ronaldo: grazie alla sua doppietta, il portoghese è diventato il primo nella storia a segnare in tre finali diverse. A Bola, O Jogo, Record: tutti i principali quotidiani sportivi della sua patria hanno dedicato le loro prime pagine al Pallone d'Oro in carica, candidato numero uno ormai anche per la prossima edizione.

Il Sun online paragona Cristiano Ronaldo a un gustoso piatto tipico gallese

Una leggenda nella leggenda, quella di Cristiano insieme al Real Madrid dei record: per la prima volta nella storia della moderna Champions, un club è riuscito a mettere in fila due trionfi di fila. Ora sono dodici le coppe dalle grandi orecchie nella bacheca della Casa Blanca: lo stesso numero di quelle conquistate da Milan (7) e Barcellona (5, come il Bayern Monaco e il Liverpool) messe insieme. Un traguardo straordinario, pazzesco che riscrive ancora una volta gli almanacchi della competizione più importante d'Europa.