È stato ufficializzata la nuova classifica al termine di Champions ed Europa League: Spagna e Inghilterra guadagnano punti, mentre l'Italia deve guardarsi le spalle.

13 ore fa di Daniele Rocca

Con la sconfitta della Juventus in finale di Champions League si chiude la stagione 2016/2017. Tempo di bilanci e l'occhio va immediatamente al nuovo Ranking Uefa, ufficializzato dopo il match di Cardiff. Le posizioni sono immutate, con la Spagna che incrementa il proprio bottino (19.857) grazie al trionfo del Real Madrid.

A sorridere è anche l'Inghilterra, che guadagna punti in extremis: merito della schiacciante vittoria del Manchester United in finale di Europa League contro l'Ajax. Con 14.928 gli inglesi chiudono al secondo posto nel Ranking Uefa stagionale, mantenendo il terzo posto in quello definitivo alle spalle delle Germania.

Un passo più indietro troviamo l'Italia, ferma a quota 14.250 in stagione. Nonostante quest'anno abbia fatto peggio della Francia (14.416), mantiene il diritto di qualificare quattro squadre alla fase a gironi di Champions League a partire dalla stagione 2018/19. Ma nei prossimi anni dovrà fare attenzione sia ai francesi che ai russi, che hanno scavalcato il Portogallo nel Ranking Uefa.

Nel Ranking Uefa stagionale l'Italia ha chiuso al quinto posto dietro la Francia

Ranking Uefa, l'Italia al quarto posto in classifica

Nel Ranking Uefa complessivo, che comprende il quinquennio 2013/2018, le prime quattro posizioni sembrano cristallizzate: con Germania, Inghilterra e Italia separate da pochissimi punti ma lontanissime sia dalla Spagna che dalla quinta in classifica ovvero la Francia.

Nel Ranking Uefa che comprende il quinquennio 2013/18 l'Italia mantiene il quarto posto

E pensare che fino a un mese fa l'Italia avrebbe potuto sperare di scavalcare l'Inghilterra. Come? Se la Juventus avesse vinto la finale di Champions e il Manchester United perso quella di Europa League ci sarebbero stati margini per un clamoroso avvicendamento in classifica.