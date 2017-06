Buffon ha dato tutto per la Juve ma non ha vinto tutto quello che poteva vincere: le lacrime della sconfitta di Cardiff fanno male, almeno quanto un Pallone d'Oro mai dato.

7 ore fa di Luca Capriotti

Le lacrime di Buffon a bruciare, al ritorno a Torino, più della medaglia degli sconfitti. La vittoria del Real Madrid a Cardiff è totale, la Juventus ne esce frastornata. Come se si fosse appena svegliata da un sogno brutto, torbido, dove tutto è andato storto. E l'impotenza di Buffon ne è stata la constatazione amara, profonda.

Le lacrime che vanno a scolpire su una colonna Traiana il profilo amaro di un Pallone d'Oro mai vinto. Sapete, alcune barche, le più lunghe, per sopportare le onde immense del Pacifico quasi si piegano, anzi si piegano fino a 4 metri.

Lui, Buffon no, piegarsi no. Fino alla Serie B è sprofondato con la sua Juventus per poi riemergere. Con il sogno di alzare la Champions ancora là. Ma sono immense le onde, perfino a Cardiff.

Buffon sembra quasi piegato dal peso della sconfitta della Juventus contro il Real Madrid

Le onde immense di Cardiff: Buffon, vita e miracoli di un portiere arrabbiato

Sarebbe stato significativo, importante, che dopo Yashin solo Buffon tra i pali avesse avuto il piacere di fare quella foto un po' plastica e iper elegante che fanno i vincitori del Pallone d'Oro. Perché fallo ora, pronuncia Yashin, e ti si aprirà in bocca come un sapore strano, un universo di leggenda. E lo stesso universo si schiuderà al ritiro di Buffon, quando anche lui come Totti maledirà il tempo e guarderà il campo da lontano. Allora ripenserà e ripeterà come un mantra: 8 Scudetti (record per un portiere), 1 di B, 6 Supercoppe Italiane, 4 Coppe Italia, 1 Coppa Uefa (quando era così vintage e si chiamava ancora così), 3 volte finalista di Champions. Si guarderà indietro, Buffon, ripenserà a quel che è successo a Cardiff. Di fronte a Cristiano Ronaldo, Buffon ha sperimentato una fragorosa impotenza.



E poi ripeterà ancora, con gli occhi fissi sulla maglia azzurra: Campione del Mondo nel 2006, vice-campione d'Europa nel 2012, 5 Mondiali, 4 Europei, due Confederations Cup. E poi si soffermerà per un momento sui record personali, come se fossero una piccolezza: record di imbattibilità nella Serie A a girone unico, 974 minuti di gioco (e le onde del Pacifico sanno essere immense, anche in Serie A), oltre 600 presenze in A, record per il suo ruolo. E poi miglior portiere del Mondiale del 2006 secondo la Fifa, secondo posto al Pallone d'Oro dietro Cannavaro, nella squadra ideale del decennio del Sun, inserito tra i 125 migliori giocatori viventi selezionati da Pelè. E rivedrà come un film già visto, spoilerato, quest'immagine qui, quando tutto era possibile:

Buffon durante il riscaldamento della finale contro il Real Madrid, quando tutto era possibile

Buffon, questa non la sapete, porta sempre i guanti di una misura più grande. Per spaventare gli attaccanti, dice, per mostrargli una superficie maggiore del corpo. Per fargli vedere quanto lontano può arrivare, con quelle mani, quanto non ha paura, anche se le onde sono immense. Ma l'impotenza di Cardiff pesa. Pesa non aver potuto ripetere, attaccato a tutto quel paternoster di trofei, anche: Pallone d'Oro.

Fa il portiere da quando ha 13 anni, non da ieri, conosce le profondità solitarie del suo ruolo. Il suo idolo era N'Kono, leggendario portierone del Camerun. E sì, lo ha abbondantemente superato nella scala della Leggenda. Al Parma, quando anche il Parma era una delle Sette Sorelle, diventa un portiere di grido, lo chiamano Superman, poi passa alla Juventus per 75 miliardi di vecchie lire (tranquillo, è solo la cifra più alta sborsata per un portiere). E inizia una storia lunga, lunghissima. Che passa per Scudetti, coppe, Campioni, Calciopoli, Scudetti revocati, l'anno in B, una pagina su tutti i giornali nazionali che la Juventus gli ha dedicato, quando le onde erano più alte del solito, fino a coprire il sole:

La tua maglia dice chi sei. La società, i compagni, i tifosi e i partner ringraziano Gigi Buffon per essere ancora e sempre il loro numero uno

Si attacca a Buffon, la Juventus. Lo fa Allegri dopo la finale di Champions persa contro il Real Madrid. La tua maglia dice chi sei. Il numero 1. Un credito immenso, che la dirigenza bianconera sa di dovere a Buffon. Che Buffon non è interessato a riscuotere mai. E le onde non possono prevalere. L'anno dopo la Juventus tornerà in Serie A, nonostante la penalizzazione. Ancora Buffon, da solo, nell'estrema solitudine dei numeri 1, tra i pali. Solitario nei gesti e nel cuore, dopo un gol subito. I gesti di Cardiff, come un risveglio troppo veloce da un brutto sogno, che non riesce a spegnersi del tutto, ma rimane negli occhi.

Da questa ripresa aerea si può cogliere tutta l'impotenza di Buffon contro il Real

Come Buffon è diventato qualcosa di più per la Juventus e l'Italia

Il suo carisma forse meriterebbe qualcosa di più di un Pallone d'Oro. Forse una specie di Arco di Trionfo, come certi antichi generali (pur sapendo che dietro ogni angolo c'è la possibilità di cadere, come gli ricorderebbero i soldati, con goliardia che saprebbe capire). Buffon è un portiere estremamente associativo, se non nel suo gioco, sicuramente nel suo atteggiamento. Come quando canta l'inno di Mameli. Concentrato. Teso. Urlato insieme ai compagni. Più o meno era questo l'atteggiamento che ci si sarebbe aspettato dalla Juventus di Cardiff.

In qualche modo è responsabile, forse insieme alla sua difesa, ai suoi pretoriani di ferro, dell'immensa carica bianconera, della trasmissione di DNA che in ogni stagione fa della Juventus la squadra vincente che ha fame assoluta. Anno dopo anno. Anno dopo anno. Forse è una specie di gesto magico quello che trasmette la fame di vittoria, la rabbia, il furore di un portiere arrabbiato. Ma stavolta qualcosa è scivolato sul piede, qualcosa ha frenato i muscoli, asfaltato le idee. E il sapore è più o meno questo.

Ma forse la sua più grande epica è legata a questo secondo qui. Quando tutti in Italia fissavano ipnotizzati lo schermo, e lui live era lì, stretto a tutti. Anche in questo caso impotente, di fronte allo svolgersi quasi naturale degli eventi. Quando la nave riemerge dalle onde, immense, sembra quasi un miracolo, come se si fosse salvato tutto. Per questo momento non merita il Pallone d'Oro, ma solo di essere stretto di più. Ma per tutto il resto, per le onde immense e tra i flutti sempre la barra dritta, pronto a riemergere, da solo, tra i pali, arrabbiato, rabbioso. Per tutto il resto, per favore, avrebbe meritato un Pallone d'Oro. Avrebbe meritato la Champions League.