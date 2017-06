Dopo la netta eliminazione dai playoff contro Trento, in casa milanese si è arrivati a un punto di non ritorno. Tra responsabilità da dividere e l'obbligo di ripartire da zero.

6 ore fa di Simone Nobilini

Sembra di essere tornati ancora lì, in quel burrone di ingenuità, errori, promesse non rispettate e status da (recente) eterna incompiuta. Le stagioni post dominio senese, conclusosi proprio con il ritorno al successo in campionato contro la Mens Sana dopo 18 lunghi anni, avevano regalato la sensazione di un nuovo ciclo finalmente pronto a prendere il via per l'Olimpia Milano. Ma l'immaginazione e le previsioni, in maniera inequivocabile, sono state travolte da una realtà capace di ribaltare, ancora, ogni tipo di pronostico, lasciando spazio all'ennesima illusione.

Tutto in una rimessa (inspiegabile) di Kalnietis, in uno slogan ("È solo una questione di cuore") non particolarmente preso alla lettera dall'intero roster, in un gioco mai troppo produttivo e da ctrl + alt + canc per la maggior parte dei possessi. In una squadra che, con il richiamo atletico fissato nella seconda parte della stagione e pre playoff, avrebbe dovuto presentarsi alla post-season con una marcia in più, crollando invece inesorabilmente di fronte ad una Trento affamata, vogliosa e quantomai intensa sul parquet.

Il Triplete italiano della scorsa stagione è già un lontanissimo ricordo per il mondo della pallacanestro milanese, l'1-4 incassato nella semifinale scudetto contro la squadra di Buscaglia sa tanto di ritorno ad un passato neanche troppo lontano. Un (nuovo) fallimento le cui colpe restano, chiaramente, da spartire tra società, allenatore e squadra: questione di gruppo ed unità di intenti mancate, per intero. In un'annata che vedrà l'EA7 scucirsi a sorpresa dalla canotta il tricolore, di fronte all'ennesima rivoluzione pronta ad andare in scena in vista della prossima stagione.

Kalnietis con la peggiore rimessa dell’anno pic.twitter.com/6JqnHgd6lF — Sportando IT (@SportandoIT) June 2, 2017

Olimpia Milano: l'era Armani a un punto di non ritorno

Giorgio Armani e Alessandro Gentile dopo il 26° scudetto conquistato

Può anche un salvatore della patria, cui il mondo Olimpia deve tantissimo, essere messo sul banco degli imputati? La risposta è sì. L'appello della curva milanese al termine della débacle in gara-5 contro Trento costata l'eliminazione dai playoff, è inequivocabile: senza Giorgio Armani la società 27 volte Campione d'Italia non sarebbe con ogni probabilità più esistita. Ma il bilancio di una gestione in cui il mondo cestistico milanese avrebbe potuto dominare la scena del basket italiano parla (in questo caso amaramente) chiaro: dalla stagione 2004-05 (conclusasi con un'incredibile e inattesa finale scudetto ripartendo da 0) ad oggi, gli investimenti di Armani hanno portato a soli 5 trofei conquistati in 13 anni (9 partendo dal momento del passaggio del club da Corbelli al gruppo dello stilista).

A scontrarsi con la passione mostrata per il proprio club, presenziando costantemente al Forum e impegnandosi stagione dopo stagione per costruire un'Olimpia sempre più forte, è stata l'incertezza di una gestione generale in un ambito poco conosciuto. E la scelta di affidarsi a Livio Proli, uomo di massima fiducia catapultato in un panorama tuttavia ben differente, non ha condotto ai risultati sperati. Una piazza storicamente esigente come Milano ha dimostrato di aver bisogno di uomini che abbiano vissuto in prima persona il mondo del basket: affermazione che in questo senso va di pari passo con la figura (da gm) di Flavio Portaluppi, bandiera milanese, non totalmente però in grado di incidere al meglio sulla gestione del club.

Le tante delusioni collezionate dall'Olimpia (da favorita) negli ultimi anni portano inevitabilmente a pensare che il grande numero di errori non possa essere sempre ricondotto al parquet e provenga, principalmente, dai piani alti: dalla scelta del roster, con un budget importante a disposizione, all'amministrazione di casi delicati, come quello di Alessandro Gentile (tra fascia di capitano tolta e successivo, improvviso addio), rivelatosi sorta di spartiacque stagionale dopo un avvio d'annata positivo. Mai come in questa edizione di campionato l'Olimpia Milano partiva favorita per dominare chiunque e tentare, per un'impresa sulla carta tutt'altro che impossibile, l'ingresso alla fase playoff di Eurolega: a conti fatti e somme tirate, sulla maglia biancorossa non resterà tuttavia che la coccarda celebrativa della Coppa Italia. Punto di non ritorno sul quale ora, da Armani in primis, bisognerà ragionare fino in fondo, con valutazioni profonde a partire dalla gestione societaria, dove un cambio appare inevitabilmente necessario, evitando al contrario ogni possibile accenno all'idea di un passaggio di proprietà.

L'abito non fa il monaco

Miroslav Raduljica, la più grossa delusione del mercato Olimpia negli ultimi anni

La frase più adatta per raccontare, a grandi linee, la storia del recente decennio milanese. Drew Nicholas, Antonis Fotsis, Omar Cook, Lynn Greer, Stefano Mancinelli, Marijonas Petravicius, Jonas Maciulis, Richard Hendrix, Shawn James, Linas Kleiza, Miroslav Raduljica, Ricky Hickman e (attendendo, eventualmente, la prossima stagione) Zoran Dragic: tanti, tantissimi grandi nomi e altrettanti soldi spesi per ottenere poca sostanza, mai capaci di rendere fino in fondo come da aspettative nutrite. Tolti gli anni del dominio-Siena, in cui anche la costruzione di un roster competitivo (con Scariolo in panchina) finiva per scontrarsi con una corazzata consolidata ormai da anni, le stagioni successive non hanno mai portato alla tanto attesa serie di vittorie biancorosse: nessun ciclo aperto e una continua serie di interruzioni, tra l'en-plein firmato Sassari e il freschissimo scivolone contro Trento, incapaci di dare continuità ad un progetto mai rivelatosi vincente con costanza.

E la dimostrazione è evidente: pur puntando e arrivando a profili europei di spessore, a decidere nella pallacanestro restano testa e piedi, prima ancora delle mani. Frase emblema di una squadra che lentamente, nel corso della stagione, è passata da un'apparente buona chimica generale alla sconnessione totale delle ultime partite, deludendo nelle figure di elementi esperti ed anche vincenti (Kalnietis-Hickman, pur determinante nella conquista della Coppa Italia) e con un Sanders dal body language lontano dai limiti della competitività nel momento più importante dell'annata: un'eliminazione "senza onore e senza orgoglio", per bocca di Proli, con l'EA7 arrivata "ai playoff non preparata e scarica dal punto di vista psicofisico". E i tanti infortuni non possono che risultare una giustificazione parziale, pur avendo privato l'Olimpia Milano a lungo di un elemento fondamentale come Simon: di fronte ad affermazioni che necessiterebbero, a crollo compiuto, doverose e precise spiegazioni.

La formula Ri: -partire, -voluzione

Jasmin Repesa e Livio Proli

Punto e a capo. A delusione cocente vissuta e ancora più che viva, ma doverosamente da lasciare in maniera progressiva alle spalle, l'Olimpia dovrà ripartire dalle poche, pochissime certezze rimaste. E una di queste non sarà Jasmin Repesa, incapace di incidere emotivamente (nonché cestisticamente) su una squadra con cui il rapporto si era già incrinato dopo lo sfogo post vittoria (sofferta) ad inizio stagione a Torino: le prime voci parlano di un dialogo in atto per la risoluzione dell'accordo che lega il coach croato al club biancorosso anche per la prossima stagione, con possibili novità attese in settimana. Decisione plausibile di fronte a una stagione a conti fatti fallimentare, volta a concludere le ennesime premesse di ciclo partito due stagioni fa, iniziato nel migliore dei modi con la doppietta Scudetto-Coppa Italia.

Insieme a Repesa, con ogni probabilità, saluterà il gruppo di americani formato da Hickman (lontano parente del giocatore visto a Pesaro e capace di trionfare in Eurolega con il Maccabi), McLean e Sanders, pronto a strappare possibili contratti a cifre importanti in Europa: con i tre USA, anche Macvan (tra le note più positive in questa stagione e più volte decisivo) e Kalnietis potrebbero dire addio. A Raduljica ormai già salutato, con contratto transato e ritorno in Serbia anticipato, rimangono invece da valutare le posizioni di Zoran Dragic e Kaleb Tarczewski: lo sloveno possiede un altro anno di contratto per la prossima stagione, destinato a rientrare in avvio di campionato dopo la rottura del legamento crociato, mentre il prodotto di Arizona ha ben figurato nel periodo di fine stagione speso a Milano. Girandola di nomi che porterà l'Olimpia, al contrario, a ripartire dallo zoccolo duro formato dai tanti italiani presenti in roster (Abass, Fontecchio, Pascolo, Cerella, Cinciarini) e da Kruno Simon (scadenza 2018), con l'incognita Alessandro Gentile ancora da risolvere.

L'ex capitano biancorosso, dopo i mesi spesi tra Panathinaikos ed Hapoel Gerusalemme, è ancora legato da un accordo con il club sino alla prossima stagione: tanto dipenderà da chi siederà sulla panchina milanese nella prossima stagione, tra la (difficile) suggestione Blatt e ipotesi come quella legata ad Andrea Trinchieri. Per un'Olimpia che sarà costretta, nuovamente, a ripartire da capo, con tante certezze da ricostruire: in una rivoluzione totale in grado di coinvolgere, per davvero, ogni angolo di una società chiamata a non fallire più appuntamenti decisamente alla portata. E a competere al meglio, come accaduto nell'annata 2013-14 anche in Europa, quando uno slogan come "Red Shoes Are Back" sembrava, per davvero, corrispondere alla realtà.