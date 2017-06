Il pilota italiano della Ducati trionfa nel Gran Premio d'Italia davanti a Vinales e Petrucci. Fuori dal podio Valentino, superato in classifica mondiale proprio dal Dovi.

537 condivisioni 5 stelle

8 ore fa di Daniele Rocca

Doppietta italiana al Mugello. Dovizioso su Ducati, il binomio perfetto per festeggiare una giornata perfetta. Dominio tricolore in tutte e tre le classi del motomondiale. Dalla Moto3 con Migno alla Moto2 con Pasini, fino al dominio rosso in MotoGP.

Terza vittoria in carriera per Dovizioso nella classe regina, importante anche per la classifica. Con questi 25 punti il Dovi scavalca Rossi al secondo posto.

A proposito di Rossi. Il Dottore chiude al quarto posto: il dolore all'addome si è fatto sentire eccome e ha costretto il pilota della Yamaha a chiudere la gara alle spalle di Vinales e Petrucci. Altro eroe di giornata con la sua Ducati non ufficiale.

MotoGP, la cronaca della gara

Ottimo partenza di Rossi dalla seconda casella. Il Dottore si mette subito al comando della gara della MotoGP, ma è impressionante lo spunto della Ducati di Lorenzo. È subito corpo a corpo tra gli ex compagni di squadra, proprio come ai vecchi tempi.

Guai a dimenticarsi degli attuali compagni di squadra: Vinales e Dovizioso, che si prendono le prime due posizioni. Merito anche del super motore della rossa di Borgo Panigale.

2 Yamahas, 2 Ducatis in the front 4.



20 laps to go! #ItalianGP pic.twitter.com/0XptjXBgAC — MotoGP™ 🇮🇹🏁 (@MotoGP) June 4, 2017

Si alzano i tempi di Lorenzo, ma il posto lasciato libero dalla sua Ducati ufficiale viene occupata dalla Pramac di Petrucci. Che resiste molto bene in quarta posizione, davanti al campione del mondo in carica Marc Marquez.

Le posizioni si cristallizzano. I primi quattro vanno più forte di tutti: tre italiano all'inseguimento della lepre Vinales. Dietro di loro Bautista si mette davanti a Marquez, seguiti da Zarco e Iannone.

What a ride this is by #DP9! He's up into 3rd!#ItalianGP 9 laps to go! pic.twitter.com/0DJoNuGGGa — MotoGP™ 🇮🇹🏁 (@MotoGP) June 4, 2017

Sul rettilineo del Mugello il motore della Ducati fa la differenza e Dovizioso si mette in testa la pazza idea di sverniciare il leader del mondiale della MotoGP. Tutti dietro al Dovi, con Petrucci che scavalca Rossi e Vinales.

Il Dovi è indemoniato e riesce a mettere un secondo tra sé e gli altri, mentre Vinales riesce a sfruttare il calo delle gomme di Petrucci per tornare al secondo posto. Un po' più di fatica la fa Valentino Rossi.

Il pilota spagnolo della Yamaha prova a colmare il gap con la Ducati di Dovizioso, ma non c'è più tempo. L'italiano taglia il traguardo per primo. Vinales e Petrucci concludono il podio, solo quarto Rossi.

Classifica mondiale

1 - Mavercik Vinales 105

2 - Andrea Dovizioso 79

3 - Valentino Rossi 75

4 - Marc Marquez 68

5 - Dani Pedrosa 68

6 - Johann Zarco 64

7 - Jorge Lorenzo 45