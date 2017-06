Vincendo con i campioni d'Africa nei quarti di finale, gli Azzurri di Evani raggiungerebbero una storica semifinale. Ma guai a sottovalutare l'avversario.

L'Italia può entrare nella storia al Mondiale Under 20. Dopo aver superato il girone con Uruguay, Sudafrica e Giappone, ma soprattutto aver eliminato la favoritissima Francia negli ottavi di finale, i ragazzi guidati da Alberigo Evani lunedì alle 10 (le 17 in Corea del Sud) hanno l'opportunità di raggiungere la semifinale, un traguardo mai conquistato fino a oggi. Non sarà certo una passeggiata, perché di fronte ci sarà lo Zambia campione d'Africa.

Un avversario che al commissario tecnico dell'Italia genera spiacevoli ricordi, quelli delle Olimpiadi di Seul del 1988, con Evani, allora calciatore, nel gruppo anche se non in campo per infortunio. Lo Zambia, a sorpresa, eliminò la selezione azzurra allenata da Francesco Rocca con un rotondo 4-0. Un ulteriore incentivo per non sottovalutare l'avversario:

Non dobbiamo commettere lo stesso errore di allora, quando sottovalutammo i nostri avversari. In quell'incontro fummo superati dalla loro voglia di lottare e dalla loro carica agonistica. Sono caratteristiche che ancora oggi li rendono estremamente competitivi, altrimenti non sarebbero mai riusciti a eliminare una squadra come la Germania. Quindi, dobbiamo stare molto attenti e adottare le giuste contromisure.

#U20WC Francia-Italia 1-2 (Orsolini 27', Augustin 37' (R), Panico 53'). Gli #Azzurrini passano ai quarti del Mondiale Under 20 pic.twitter.com/tuZixgwje8 — FIGC (@FIGC) June 1, 2017

Mondiale Under 20, Italia vs Zambia

Lo Zambia, infatti, ha dimostrato di essere una squadra temibile e con molti punti di forza. Il suo cammino è stato anche più continuo dell'Italia, visto che nel girone gli africani hanno avuto la meglio su Portogallo, Iran e Costa Rica (unica sconfitta, a qualificazione già ottenuta), vincendo poi 4-3 ai supplementari contro la Germania negli Ottavi di finale. È una squadra molto fisica, dotata di un ottimo potenziale offensivo, confermato dai 10 gol realizzati nelle sue prime quattro gare del Mondiale Under 20.

Il capocannoniere è Fashion Sakala a quota 3, seguito a una lunghezza da Enock Mwepu ed Emmanuel Banda. Il punto debole è in difesa, dove sono ben 6 le reti subite in 4 partite. Orsolini e compagni, privi per l'occasione di capitan Mandragora, dovranno studiare bene questi dati per farsi trovare pronti. Al suo posto dovrebbe giocare Cassata, in vantaggio su Sernicola.

Vincere significherebbe raggiungere una semifinale che nessuna selezione dell'Italia Under 20 è mai riuscita a conquistare. Oltretutto l'eventuale passaggio del turno metterebbe di fronte la vincente tra Inghilterra e Messico, avversarie tutto sommato alla portata. Si può davvero sognare, ma adesso l'importante è non sottovalutare lo Zambia: nel World Cup Stadium di Suwon si può scrivere la storia di questo Mondiale Under 20.

Probabili Formazioni

Italia (4-4-2): Zaccagno; Scalera, Romagna, Coppolaro, Pezzella; Orsolini, Cassata, Vitale, Pessina; Favilli, Panico. All. Evani.

Zambia (4-4-2): Banda: Mayembe, S. Sakala, Nyondo, Chiluya; Chilufya, Musonda, Banda, F. Sakala; Daka, Mwepu. All. Chambeshi