Il numero dieci argentino racconta che il tecnico asturiano lo ha definito il più forte di tutti i tempi dopo il gol al Real Madrid. E poi parla del suo gol preferito.

17 ore fa di Marco Ercole

Per molti è semplicemente il più forte calciatore di tutti i tempi, per altri invece uno di quelli che farà per sempre parte di questa élite insieme a Pelè, Di Stefano, Cruijff, Maradona, Ronaldo e così via. Leo Messi di certo passerà alla storia di questo sport e la sua epoca sarà per sempre ricordata come quella del grande duello con quell'altro mostro di Cristiano Ronaldo, con il quale si sta contendendo Palloni d'Oro e record.

Messi (che ha due anni di meno di carriera a livello professionistico rispetto al portoghese) ad esempio ha vinto 5 volte il Pallone d'Oro contro i 4 di Cristiano Ronaldo (destinato a eguagliare la Pulce). CR7 detiene il record di triplette nelle Liga, Leo in Champions League.

Il lusitano, poi, è riuscito due volte a chiudere una prestazione con cinque gol in una sola partita, impresa riuscita solo in un'occasione all'argentino. Messi è in vantaggio però per quel che riguarda le reti nella fase finale della Coppa del Mondo, 5 contro i 3 di Cristiano Ronaldo. Numeri in ogni caso mostruosi per entrambi, che stagione dopo stagione continuano ad aggiornare le pagine del Guinness dei primati dedicate al mondo del calcio. E tra tutti questi gol dell'argentino, ce ne sono alcuni che rivestono un significato speciale per la sua vita e la sua carriera. E alcuni di questi li ha rivelati nella sua intervista a FourFourTwo.

Messi, il gol al Real Madrid e Luis Enrique

Nei suoi quasi 600 gol da professionista, Messi ne ha infatti alcuni che porta nel cuore per dei motivi speciali. Tra questi c'è quello recente al Real Madrid, al Bernabeu. Lo ricorderà per sempre, anche perché a questo è legato un aneddoto molto particolare nell'immediato post-partita, insieme all'ormai ex tecnico del Barcellona:

Dopo quel Clásico, Luis Enrique è venuto da me e mi ha detto che per lui sono il miglior giocatore di tutti i tempi.

Leo Messi mostra la sua maglia al Bernabeu dopo il gol al Real Madrid

La rete più bella al Manchester United

Quello però non è l'unico gol a rientrare nella categoria dei suoi preferiti. Curiosamente ne fa parte anche uno che non siamo poi così abituati a vedere nel suo repertorio, una modalità con la quale è riuscito a segnare finora solo 21 volte con la maglia del Barcellona. Si tratta del colpo di testa, che per ovvie ragioni non può essere la specialità della casa.

Nonostante i suoi 170 centimetri d'altezza, però, nella sua carriera è riuscito a segnare anche gol molto pesanti in questo modo. Tra questi c'è quello in finale di Champions League contro il Manchester United del 27 maggio del 2009: