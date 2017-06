Perché la Juve ha perso un'altra Champions League? Ossessione per gli errori che si ribalta contro, Allegri, il Senato che tradisce, i fenomeni a vuoto: qualcosa si è inceppato

un'ora fa di Luca Capriotti

Cosa serve per vincere la Champions League? E ribaltando la domanda: cosa è mancato alla Juventus per alzarla? Entriamo insieme nella macchina perfetta, nel meccanismo oliato, limato, spinto al limite che ha sbandato proprio quando non doveva.

Cosa si deve accendere, cosa spinge i giocatori nei binari sublimi della perfezione e cosa fa spegnere tutto all'improvviso? Per vincere una Champions serve un allenatore capace, servono fenomeni, c'è bisogno di mentalità assoluta, giocatori in grado di sacrificarsi fino allo sfinimento. E ci vuole una sacra ossessione, la stessa ossessione che anima in profondità la Juventus. Allora cosa è andato storto?

Il Real Madrid ha blasone, giocatori letali, forza di una storia leggendaria a premere sulle tempie. Ma qualcosa si è inceppato nel secondo tempo della Juventus. Qualcosa in profondità.

Il Real Madrid festeggia la Duodecima

Cosa è mancato alla Juventus per vincere la Champions

C'è uno spezzone micidiale di un'intervista a Maradona da bambino che dice: "Ho due sogni. Il primo è giocare la Coppa del Mondo. Il secondo è vincerla". E forse qui sta tutta la differenza tra la letteratura biblica che la Juventus sta regalando al Calcio e Maradona, che del calcio è forse quel che più si avvicina ad un nume tutelare, capriccioso, selvaggio, divino. La Juve non ha avuto il sogno di vincere la Coppa dei Campioni. La Juventus ha avuto il dovere di farlo. Ma è più di un dovere, è stata una sacra ossessione, una missione celeste che ha avuto la necessità di assolvere. Per la quale tutti devono chinare il capo e lavorare come se il loro sacrificio non valesse nulla. Perché per alzare il trofeo più importante, nessun sacrificio è abbastanza, nessuno sforzo è decente, nessuna dimostrazione di strapotere potrebbe bastare. Peccato che l'ossessione a volte si inceppi, generi strappi improvvisi nel rendimento. Un blackout di prestazione, proprio quando bisogna salire definitivamente di tono. Quello che è successo nel secondo tempo di Cardiff.

Se nella ripresa ci fosse stato un benedetto time-out, forse Allegri lo avrebbe usato per mostrare ai ragazzi una specie di Juve-Cam, una telecamera fissa su Paratici, l'uomo ombra su cui si stanno reggendo le umane sorti del mercato e della squadra bianconera, insieme a Marotta, ovviamente. Ecco, se la telecamera potesse registrare, Paratici allo stadio andrebbe fatto vedere nelle scuole calcio. Perché ogni errore minimo Paratici lo nota. Per ogni sbavatura (di una squadra a volte magari sopra di 3 gol), lui si arrabbia, si danna. Sembra quasi tormentato. Perché quando la vittoria diventa ossessione, nulla è appagante, nemmeno un risultato largo. Perché si pensa sempre all'avversario di turno, all'immensa possibilità che il prossimo da affrontare approfitti, si incunei, si infili nelle crepe che ha notato nella precedente prestazione. Capisci, ragazza, la differenza tra la Juventus e le altre squadre? Potremmo definirla ossessione maniacale per i dettagli. Sono l'unica cosa che conta. E nell'unica serata che contava davvero, i dettagli hanno tradito la Juventus. Proprio loro, i sacri dettagli.

Allegri qualche leggerezza tattica forse l'ha anche commessa, buttando dentro Khedira vicino a Pjanic (nella versione evanescente di cui i tifosi della Roma non sentono la mancanza), con davanti il terzo magico del Real Madrid in costante superiorità numerica. Altro giro, altra corsa, per vincere la Champions la Juventus ha voluto investire tanto: c'è un motivo se tutti i bambini imparano tra le prime 3 parole "Pipita". Higuain segna, segna, segna. Il carico di gol che si porta appresso, che si porta sulle spalle, è accompagnato dalla sinistra fama della sua capacità di essere letale, di emergere all'improvviso dalle paludi di una partita difficile per colpire, forte, all'improvviso. Ha la capacità di essere decisivo, per questo la Juventus lo ha preso, prelevandolo a peso d'oro dal Napoli, sfidando macumbe, rabbie, insulti. A Napoli Higuain poteva essere Dio, alla Juventus è inesorabilmente al servizio. Porta con sé gol e quelli deve garantire. Lui e tutti i top player che la Juventus mette in campo (anche Dybala, anche Cuadrado, anche Pjanic) avrebbero dovuto garantire il carico di qualità massima che ci si aspettava. Dybala è stato lezioso, ha sbagliato così tanto come non gli capitava forse dalla scuola calcio.

C'è una canzone di Manu Chao che ad un certo punto dice: "Se io fossi Maradona, vivrei come lui". Ecco, il Senato bianconero ha sempre trasmesso esattamente questo. Chi arriva ad un certo punto deve entrare gioco forza nella mentalità bianconera. Vincere: hanno vinto tutto. Ma vogliono vincere ancora. Deve vivere come Buffon. Deve saltare alto come Chiellini, pensare veloce come Bonucci. Pressare con tutta la forza come fa Barzagli. Ma soprattutto vivere come Buffon. Vivere ogni minuto con questa rabbia assoluta

E dov'era, questa rabbia assoluta? Sparita, sfumata. Come un vecchio sapore, che a Cardiff non si riesce a ritrovare sul palato. L'unico che non ha tradito, al culmine di una stagione incredibile, è stato Mario Mandzukic. Che ha giocato esterno sinistro, per la Juventus ha sacrificato identità e posizione. E comunque conserva questo tipo di coattaggine, per dire, la stessa che gli fa fare un gesto tecnico fuori dal comune in una serata disgraziata.

Ma forse, alla fine, semplicemente per perdere la Champions serve un avversario più forte. Molto più forte. Il Real Madrid ha dimostrato di essere una squadra compatta, attenta, italiana in qualche suo maniacalismo tattico. Nel secondo tempo è salita di tono come un'onda di piena, e non c'è stato argine bianconero capace di tenere. Per perdere davvero serve un avversario degno, e la Juventus lo ha trovato. Ma ci stanno 3 gol di divario tra le due squadre? E allora si riparte: alla Juventus è mancato tutto, il contrario di tutto. Gli episodi, l'ossessione, le gambe bloccate, troppa superbia forse. Qualcosa si è inceppato in profondità. Proprio laggiù, dove la Juventus trova sempre la forza. Trova sempre le motivazioni. Proprio nel profondo della testa e del cuore, proprio di fronte all'avversario più forte, nella partita più importante.