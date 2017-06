Al termine della finale persa contro il Real Madrid, il tecnico toscano ha dichiarato di voler rimanere sulla panchina bianconera: "Sono orgoglioso di questa stagione".

12 ore fa di Daniele Rocca

Settima finale persa, la seconda in due anni con Allegri in panchina. La vittoria della Champions League è diventata un'ossessione per la Juventus: abituata a dominare entro i confini nazionali, non riesce a conquistare il più prestigioso trofeo europeo.

È il Real Madrid a sollevare la coppa dalle grandi orecchie nella notte di Cardiff, con i tifosi bianconeri increduli davanti alla disfatta della propria squadra. Poca abitudine a partite così importanti, calo fisico e mentale a fine stagione.

Inutile cercare le cause della sconfitta della Juventus. Anche perché è arrivato il momento di staccare la spina prima di ripartire con la prossima stagione, ancora all'inseguimento di quel sogno chiamato Champions League. Alla guida della squadra ci sarà ancora Massimiliano Allegri, che al termine della partita ha dichiarato di voler restare per riportare quella coppa che a Torino manca dal 1996.

Juventus, Allegri vuole la Champions League

Niente triplete. Difficile nascondere l'amarezza dopo i quattro gol subiti dal Real, ma Allegri non ha dubbi sul suo futuro. L'ex allenatore di Milan e Cagliari sa che in un momento del genere è indispensabile rimanere uniti e non ha nessuna intenzione di abbandonare la nave:

Sarò sulla panchina della Juventus: vogliamo tornare in finale e magari vincerla. La società sa dove dobbiamo migliorare, ma a questi ragazzi c’è solo da dire grazie.

Parole importanti quelle del tecnico della Juventus, che dopo il match ha difeso i propri giocatori dalle critiche:

Sono orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi durante la stagione. Siamo venuti qui per vincere la coppa e purtroppo non ci siamo riusciti. L’anno prossimo abbiamo l’obiettivo di rivincere il campionato e rifare una grande Champions League.

La delusione è pari all'orgoglio che provo per la stagione della squadra. Ora stacchiamo, per ripartire ancora più forti! — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) June 3, 2017

Obiettivo dichiarato, dunque. Allegri non si nasconde dietro a un dito e pensa già alla prossima edizione della Champions League: