Il ct azzurro carica i bianconeri sconfitti a Cardiff verso le sfide a Uruguay e Liechtenstein: la Nazionale vicina anche ai feriti negli scontri a Torino.

33 minuti fa di Luca Guerra

Si avvicinano le ultime due tappe della stagione 2016/2017 per la Nazionale italiana: mercoledì 7 giugno gli Azzurri sfideranno l'Uruguay in amichevole a Nizza, mentre l'11 giugno sarà tempo di cercare di conquistare tre punti a Udine, dove arriverà il Liechtenstein per la sesta giornata del girone G di qualificazione verso i Mondiali di Russia 2018, dove l'Italia condivide la vetta a quota 13 punti con la Spagna, prossima avversaria in terra iberica il 2 settembre.

Il test amichevole non ufficiale disputato il 31 maggio ad Empoli contro San Marino, vinto per 8-0 dall'Italia, ha confermato le buone doti dei tanti giovani che si stanno mettendo in luce nel campionato di serie A, ma per i prossimi impegni il Commissario Tecnico Giampiero Ventura ha intenzione di affidarsi ancora all'usato sicuro. Lunedì si aggregheranno al gruppo anche i 5 calciatori della Juventus (Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini e Marchisio) impegnati nella finale di Champions League a Cardiff, e alcuni calciatori, tra cui Federico Chiesa e Andrea Petagna, si aggregheranno al gruppo dell'Under 21 da sabato al lavoro a Trigoria.

Un pensiero ribadito in conferenza stampa dallo stesso Ventura, accompagnato da Gianni Brignardello, uno dei preparatori atletici della Nazionale: il ct ha però prima di tutto voluto dedicare un pensiero ai 1527 feriti provocati del fuggi fuggi in piazza san Carlo a Torino, dove era stato allestito un maxi schermo per la finale tra Juventus e Real Madrid. Dei feriti, almeno cinque sono piuttosto gravi e tre in prognosi riservata, tra i quali un bimbo di sette anni e mezzo.

Il mondo vive un momento particolare, come i fatti di Londra hanno testimoniato. La Nazionale è vicina ai familiari del bimbo in fin di vita e a tutti i feriti in piazza San Carlo. Quanto successo sabato sera a Torino è frutto del momento di psicosi che stiamo vivendo per la minaccia terroristica.

Ventura: "L'Italia riparte dal blocco Juventus, Conti promosso"

Sul campo, il weekend è stato contraddistinto dalla caduta in finale di Champions League rimediata dalla Juventus contro il Real Madrid: un severo 4-1, che ha assegnato la dodicesima vittoria tra Coppa dei Campioni e Champions League a Cristiano Ronaldo e compagni e ha portato a sette le finali perse dai bianconeri. Per Ventura, il ko di Cardiff non ridimensiona le ambizioni del calcio italiano:

Una sconfitta non può cancellare una carriera. Novanta minuti non possono cancellare un anno intero. Condivido il commento del presidente della Juventus Agnelli, è stata un’annata straordinaria in cui è mancata la ciliegina.

Gianluigi Buffon deluso per la sconfitta della Juventus in finale di Champions League: l'Italia riparte dal blocco bianconero

Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Claudio Marchisio. I primi quattro sono stati titolari a Cardiff, il quinto è entrato quando la Juventus era già sotto per 3 reti a 1. In comune hanno i sei scudetti vinti in bianconero e, secondo Ventura, la voglia di essere ancora decisivi in Nazionale.

Una settimana fa ho chiesto ai giocatori della Juventus se avrei potuto contare su di loro e ho ricevuto un sì deciso da parte di tutti. Conosciamo la loro professionalità e avranno più rabbia di prima. Bonucci, per fare un esempio, arriverà qui con la rabbia in corpo ed è un fatto positivo pur nella negatività della situazione.

Prima l'Uruguay di Cavani, poi l'abbordabile Liechtenstein. Due sfide da non sottovalutare per Ventura, che ha spiegato anche l'importanza di far bene nell'arco dei 180 minuti, per classifica, motivazioni e ranking FIFA:

Affronteremo una squadra di valore e avrò l’occasione di fare delle verifiche dal punto di vista tecnico-tattico con il 4-2-4. siamo orgogliosi di aver scalato diverse posizioni nel ranking e battendo l’Uruguay potremmo fare un ulteriore passo in avanti, entrando tra le teste di serie nell’eventualità di dover disputare lo spareggio per arrivare al Mondiale.

Giampiero Ventura, Ct dell'Italia: tempo di scelte in casa azzurra

Contro l’Uruguay, tuttavia, potrebbe esserci spazio per alcuni esperimenti: tra i pali potrebbe vedersi Donnarumma, mentre in difesa Ventura pensa anche di lanciare Andrea Conti, rivelazione nell’Atalanta di Gasperini. Il laterale destro classe 1994 è rimasto in ritiro, alla pari di Scuffet dell’Udinese e D’Ambrosio dell’Inter, mentre Alex Ferrari del Verona, Gianmarco Ferrari del Crotone e Lorenzo Pellegrini del Sassuolo lasceranno il ritiro nella giornata di lunedì.

L’elenco dei convocati dell’Italia:

Portieri: *Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: Davide Astori (Fiorentina), *Andrea Barzagli (Juventus), *Leonardo Bonucci (Juventus), **Mattia Caldara (Atalanta), *Giorgio Chiellini (Juventus), Andrea Conti (Atalanta), Danilo D’Ambrosio (Inter), Matteo Darmian (Manchester United), **Alex Ferrari (Verona), **Gian Marco Ferrari (Crotone), Leonardo Spinazzola (Atalanta);

Centrocampisti: Daniele De Rossi (Roma), *Claudio Marchisio (Juventus), Riccardo Montolivo (Milan), **Lorenzo Pellegrini (Sassuolo), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Federico Bernardeschi (Fiorentina), Antonio Candreva (Inter), Stephan El Shaarawy (Roma), Lorenzo Insigne (Napoli);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio).

*dal 5 giugno

**fino al 5 giugno